日前，国家开发银行通过官方网站及多家手机应用市场正式对外发布“国家助学贷款”手机客户端（APP），这是国开行深入贯彻落实国家普惠金融政策，践行金融工作政治性、人民性，不断提升国家助学贷款服务质效、做好普惠金融大文章的一项具体举措，实现了国开行助学贷款服务系统从电脑端向手机端的升级，将进一步便利学生办贷。

据介绍，学生可通过上述渠道免费下载“国家助学贷款”APP，在手机端完成国开行承办的国家助学贷款申请、合同附件上传、贷款状态查询、本金延期申请、业务咨询等。以办理生源地信用助学贷款续贷为例，学生只需通过APP进行实名认证后，即可提交续贷申请、完成线上签约，整个过程不到3分钟。后续待高校老师录入回执后，整个申请流程即全部完成，全程方便快捷。

据悉，为确保“国家助学贷款”APP安全高效运行，国开行在完成软件系统开发后，组织进行了多轮用户验收测试（UAT），还聘请专业的第三方机构对APP进行全面评估和检测，并根据相关结果优化完善了APP各项功能。学生在使用过程中若有疑问，可拨打国开行服务热线95593咨询。

国开行社会民生业务部有关负责人表示，下一步，国开行将联合教育部门做好“国家助学贷款”APP的推广和应用工作，及时收集用户反馈和意见建议，对APP进行持续更新迭代，不断优化和丰富其功能，着力为助学贷款学生提供更加优质的金融服务。

据介绍，国开行是国家助学贷款的主要承办行。2023年，国开行发放助学贷款599.3亿元，支持家庭经济困难学生563.5万人，两项数据均创历史新高。截至2023年底，国开行已累计发放助学贷款3767亿元，累计支持家庭经济困难学生2000万人。

(责编：董童、李源)

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