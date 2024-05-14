5月11日，第六届人民网内容科技创业大赛暨湖里区科创产业发展环境推介会在厦门举办。厦门市湖里区人民政府副区长陈炜从发展概况、创新环境、优惠政策及空间潜力四个方面对湖里区科创产业发展环境进行了整体介绍，并与8个重点项目进行签约。

湖里区科创产业发展推介会现场

据介绍，湖里区作为厦门经济特区的发祥地，2023年GDP1724亿元，经济总量位居全省县区第四。目前，湖里区以“3+2”产业为抓手，已基本形成机械装备、电子信息、商贸物流三大支柱产业集群，金融服务、文旅创意两大战略新兴产业集群，全区集聚世界500强企业超50家，外资企业超3500家，国家高新技术企业超600家。

湖里区与8个重点项目进行签约

陈炜提出，优化营商环境，是释放创新创业创造动能的重要举措。湖里区作为厦门市唯一同时入选中国创新百强区、中国工业百强区的行政区，依托显著区位优势、厚实产业基础、多区叠加政策及优质配套资源，全力打造科技创新引领的高质量发展高地。目前全区拥有福建省新能源汽车企业重点实验室、厦门市音视频统一通信重点实验室等17个省市级重点实验室；清华海峡研究院、奥普拓科技等7个省市级新型研发机构；去年新引进落地圣元氢能研究院、嘉庚实验室科创产业湖里加速器、华科大智能感知实验室等创新平台。

2024年，湖里区将从人才引进、研发投入、科技项目和创新平台四方面提供优惠政策，为企业、人才的长远规划装上“驱动引擎”。在完善企业全生命周期支持体系方面，湖里设立区产业投资引导基金，目前已参投6支产业子基金，参投基金规模48亿元，合计已参投企业约60家。主要投向电子信息、半导体设计与制造、先进制造、云服务、云技术、大数据及人工智能等创新型产业。

产业空间上，全区已规划产业功能区15个、总面积16平方公里；近期可用于出让产业用地1.1平方公里。重点打造东部新城+老工业区再开发+存量空间科创产业集聚区+机场片区、港区等产业空间。为湖里区开辟发展新领域新赛道，培育战略性新兴产产业，塑造发展新动能新优势提供了强大的空间潜力。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经