一季度规上工业企业实现利润1.5万多亿元（新数据 新看点）
连续3个季度增长
本报北京5月20日电 （记者刘志强）国家统计局近日发布数据：一季度，全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元，同比增长4.3%。分季度看，规上工业企业利润连续3个季度增长，延续恢复态势。
工业企业营收继续恢复。市场需求逐步改善，新动能加快成长，带动企业营收继续恢复。一季度，规上工业企业营业收入同比增长2.3%，增速比上年全年加快1.2个百分点，当季营收连续3个季度增长，为企业盈利持续恢复创造有利条件。
近七成行业利润实现增长。一季度，在41个工业大类行业中，有28个行业利润同比增长，占68.3%，比上年全年扩大2.4个百分点。分门类看，制造业利润同比增长7.9%；电力热力燃气及水生产和供应业利润同比增长40.0%，保持快速增长态势。
高技术制造业引领工业利润增长。一季度，高技术制造业利润同比增长29.1%，增速比规上工业平均水平高24.8个百分点。分行业看，通信终端设备行业利润同比增长3.47倍；集成电路、显示器件、计算机整机制造行业利润同比分别增加108.3亿元、76.1亿元、48.0亿元。
装备制造业发挥利润增长“压舱石”作用。一季度，装备制造业利润同比增长18.0%，拉动规上工业利润增长4.9个百分点，是贡献最大的行业板块。分行业看，电子、汽车行业利润同比分别增长82.5%、32.0%，是拉动规上工业利润增长最多的制造行业；铁路船舶航空航天运输设备、通用设备、金属制品行业利润同比分别增长45.8%、7.9%、6.7%。
消费品制造业利润保持较快增长。随着扩内需促消费政策深入实施，消费需求不断释放。一季度，消费品制造业利润同比增长10.9%，当季利润连续3个季度保持两位数增长，有力支撑规上工业利润回升向好。
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 01 版）
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