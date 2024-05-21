本报记者 罗珊珊

习近平总书记指出：“深入实施自贸试验区提升战略，勇做开拓进取、攻坚克难的先锋，在更广领域、更深层次开展探索，努力建设更高水平自贸试验区。”《政府工作报告》提出：“赋予自贸试验区、海南自由贸易港等更多自主权，推动开发区改革创新，打造对外开放新高地。”

建设自由贸易试验区是党中央在新时代推进改革开放的重要战略举措。2013年以来，党中央、国务院先后部署设立22个自贸试验区。各自贸试验区累计开展3500余项改革试点，形成了许多标志性、引领性制度创新成果，培育了一批具有国际竞争力的产业集群。

如何向着更高水平迈进？商务部自贸区港建设协调司司长杨正伟表示，商务部将与有关地方和部门一道，根据国内发展需要，对标国际最高标准，在更广领域、更深层次开展探索。

赋予更大自主权，为全面深化改革探索新路径。商务部将着力加强改革整体谋划和系统集成，探索对自贸试验区开展新一轮集中赋权，支持自贸试验区围绕构建开放型经济新体制、推进科技自立自强等重大课题加大探索力度，确保各项改革取得实效。

杨正伟介绍，商务部正在研究制定实施自贸试验区提升战略的意见，将围绕贸易、投资、数据、金融、人才、科技创新和产业发展等各个领域，集中推出一批系统性、突破性举措。

全面对接国际高标准经贸规则，打造制度型开放新高地。2023年，国务院先后印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》和《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》两份文件，支持有条件的自贸区港对接国际高标准经贸规则开展先行试验。

杨正伟表示，接下来，商务部将组织做好两份文件的实施情况评估，及时将具备条件的试点措施推广至其他自贸试验区，让开放红利惠及更多经营主体。同时，认真实施好自贸试验区跨境服务贸易负面清单，研究推动放宽电信、医疗等重点领域外资准入。

加强全产业链集成创新，努力在发展新质生产力方面走在前列。商务部将支持自贸试验区进一步发挥产业基础好、集聚度高、创新力强的优势，围绕大宗商品、生物医药、海洋经济等重点领域深入开展差别化探索，推动全产业链集成创新，打造更多世界领先的产业集群。

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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