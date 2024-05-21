漳平水仙茶。

林天南摄（人民视觉）

重庆开州大进镇茶叶加工车间，全自动智能化生产线在制茶。

王晓宇摄（影像中国）

浙江杭州淳安县枫树岭镇茶园。

余剑锋摄（影像中国）

福建福州鼓山白云洞景点，游客停歇饮茶。

新华社记者 姜克红摄

5月21日是联合国确定的“国际茶日”。茶是世界三大饮品之一，起源于中国，盛行于世界。我国是茶叶生产和消费大国，近年来，越来越多的人知茶、爱茶，茶产业实现多元化发展，茶消费呈现年轻化趋势。

共品茶香茶韵，共享美好生活。在“国际茶日”到来之际，记者走进茶园、茶厂、茶企、茶饮店，观察产业发展新动态、消费市场新现象。

——编 者

小众茶遇见新茶饮

本报记者 王崟欣

打开小程序，依序选择茶汤、小料，确定甜度，下单。不过三五分钟，一杯新式茶饮便制作完毕。

“到了就能取，边走边喝。”午后散步，福建福州信和广场附近的上班族林女士点了一杯奶茶。出门在外，随手点杯奶茶、果茶等以原茶为基底的新式茶饮，成为不少消费者的新习惯。

“这款奶茶选的茶叶很特别，有茶味又清甜，很合我的口味，我已经回购好几次了。”受到林女士喜爱的这款茶底，名叫漳平水仙，是一款产自福建龙岩漳平市的小众茶，与铁观音同属闽南乌龙茶类。相较于主流茶种，小众茶产量较小，漳平种植水仙茶5万多亩，年产量6000多吨，不到武夷岩茶、安溪铁观音等名茶年产量的1/10，此前大多由本地人消费，近年来却很受茶饮品牌青睐，出了不少“爆款”茶饮。

茶叶种类那么多，为什么是漳平水仙？漳平市茶产业发展中心主任刘素惠认为，是因为漳平水仙的特殊口感。“滋味醇厚、花香怡人、发酵适中、汤色橙黄明亮，与茶饮品牌合作，这些是优势所在。”刘素惠说，新式茶饮市场竞争激烈，一个个“爆款”背后是对独特风味的不断挖掘。

眼下是漳平水仙的春茶制茶期。作为传统工夫茶，漳平水仙的喝法一度十分讲究——众人围坐，温杯烫盏，分杯品鉴……“没想到，现在工夫茶也能捧在手里边走边喝了。”郑文海是漳平水仙茶制作技艺龙岩市级非遗传承人，亲历了这个小众茶的“大众化”。3年前，一家茶饮店找郑文海谈合作时，他还十分惊讶。3年过去，他的400亩茶山已与国内两家龙头茶饮品牌稳定合作，50多吨年产水仙茶中，超20吨直接供应茶饮品牌，不仅自家销量翻番，还带动了周边百余户茶农收入增长。

不只漳平水仙，新式茶饮带给原茶市场的增长是巨大的。中国农业科学院茶叶研究所发布的《2022年新式茶饮高质量发展报告》显示，2022年新式茶饮行业市场规模超过2900亿元，采购上游茶叶原料超过20万吨，直接带动茶产业一产增值超100亿元。

“新式茶饮的走红，反映出茶产业消费群体的年轻化。”福建农林大学经济与管理学院副教授管曦认为，作为未来茶产业消费的主力军，年轻人不是不爱喝茶，而是其喝茶偏好与传统冲泡茶饮的市场定位存在差异。“他们更追求口感的独特与获取的便捷。新式茶饮的立等可取，加上小众茶的独特风味，精准触达了年轻人的消费习惯。”管曦说。

产品走红后，品质如何保障？郑文海介绍，在与茶饮品牌合作的过程中，品牌方会给出明确标准——什么季节的茶，茶叶品质如何，发酵到什么步骤，如何拼配，都有严格规定。“审评合格后，装箱走冷链运输至各门店，保证茶叶的品质。”郑文海说。

“从奶茶、水果茶到新中式养生茶，每一款新品背后，都蕴藏着小众茶的潜力与空间。”管曦说，中国茶叶品种繁多，几乎每个地域都有自己独特的茶叶品种与地方风味，新式茶饮带动更多小众茶进入大众视野，让更多年轻人认识茶、了解茶、爱上茶，应通过技术化改造、资源整合，提高小众茶的供应能力；同时严格控制品质，避免出现“以次充好”等短视行为，以好品质、好口碑促进小众茶产业可持续发展。

茶文旅引来新流量

本报记者 张文豪

雨过天晴，河南信阳大别山北麓，连片茶园，满目苍翠。在山顶观光平台，来自河南开封的张先生眺望着眼前的万亩茶园说：“昨天和小伙伴自驾来这里，就是为了这一杯毛尖新茶。”

半山腰，零星茶农挎着竹篓，正在采摘。新茶上市以来，旅游兴旺。山顶茶室，户外帐篷，处处围坐着来自各地的游客：买上一张茶票，乘摆渡车到山顶，品尝新泡毛尖，乐享休闲时光。

茶山下，新中式茶饮店，店员王雨菡熟练地打出茶香浓郁的冰激凌，递给顾客，“刚推出的信阳毛尖抹茶口味，很受欢迎。”现烤的毛尖绿豆糕、毛尖酥等茶点，也圈粉不少。

近年来，信阳在茶上下功夫，培育茶文化旅游精品线路，实施茶旅融合发展，创建大别山北麓全域旅游示范区，实施大别山百家主题民宿示范工程，培育出多种茶旅新业态和消费新场景。

临近中午，郝家冲村的归拙园民宿热闹起来。“我们前年‘五一’假期开业，如今已成为集食宿、品茗、研学等为一体的茶庄园。”说罢，经营者崔军挥手招呼客人。

竹筛晒青、生锅杀青、熟锅理条……在归拙园茶学馆，60岁的炒茶师傅强运国和老伴一起，教游客手工炒制刚摘下的青叶，不少来茶山研学的学生好奇围观。“师傅拿捏很到位，非常佩服这样的工匠精神。”信阳学院学生李海晴来自外地，这趟研学之旅让她对信阳茶文化有了更深了解。

午后暖风吹拂，带来阵阵茶香。信阳市区百花园城市书房，近300平方米的茶主题书屋内，几名青年围桌茶叙。90后主理人姚丽介绍，这是年初打造的新中式茶空间，可以围炉煮茶，也可以调制新式茶饮，“相比传统茶馆，这里更契合年轻人的消费需求”。

华灯初上，信阳青年营地人头攒动，一场毛尖市集活动在这里举行。600多亩绿地上，非遗手作、醇香茶饮、新式茶点应有尽有。信阳市文广旅局局长任俊介绍，信阳正用年轻化、创新化的形式激发茶旅新活力。信阳拥有茶园超216万亩，茶叶产量达9万吨。通过茶旅融合创新发展，全市已建成露营地95家、茶主题民宿50余家、茶庄园35家、研学旅行基地67家。

“越来越多年轻人通过茶文化，找寻诗意与远方。”信阳农林学院教授郭桂义认为，茶消费从传统走向现代，茶文旅愈加多元，茶源地应接住这波流量，补齐配套设施短板，丰富茶类文创产品，让茶旅焕发青春活力。

传统茶换上新包装

本报记者 李茂颖

体验普洱特调饮品、尝鲜玫瑰普洱茶冰激凌……云南昆明长水机场的茶叶商铺内，顾客熙熙攘攘，十分热闹。以普洱茶汤色为背景的消费空间中，不同风味的茶饼种类繁多，还有袋泡茶、小罐茶、速溶茶、冻干茶粉等新型茶产品，供消费者选择。

“以前只见过咖啡有这种冻干包装，茶叶的还是第一次见。有了茶粉包装，带出去旅游、出差就方便多了，随时就能喝，我要买一盒试试。”顾客刘女士说。

近年来，茶饮市场规模快速增长、产品迅速迭代，消费者对茶叶及茶饮消费的热情持续上升。“年轻人越来越喜欢喝茶，这是文化、社交、个性化需求以及消费便利性等共同作用的结果。尤其关键的是，随着生活水平提升，年轻消费者对健康养生饮品的需求不断增长，天然、优质的原料，如新鲜水果、优质茶叶等成为新卖点。”云南农业大学茶学院院长王白娟说。

爱喝茶的年轻人正在影响茶叶市场。针对年轻人的消费习惯，传统茶企积极挖掘茶产业的更多可能性，探索新的产品包装设计形式，以满足户外活动、办公室工作以及旅行等不同场景下消费者快速、便携饮茶的需求。

“传统普洱茶饼体积较大，需要专门的器具才能取用，对饮茶的环境要求很高。”大益集团勐海茶业有限责任公司副总经理邵爱菊拿出一块迷你茶砖，每块5克大小，“这是我们茶师反复品测、定制出来的茶量，每次饮茶只需拿出一块，冲水即可，一块就能泡上一整天。”

不久前举办的中国云南普洱茶国际博览交易会上，不少企业带了茶晶、茶饮品等新型茶产品前去参展。“我们现在做产品开发时，会研究年轻消费者的偏好，从便携性、口感上发力。茶晶是通过智能发酵萃取的原茶，一条就是一杯茶，3秒就可以速溶出一杯口感香醇的普洱茶。”邵爱菊介绍。年轻茶饮市场品味多元，茶企根据消费者喜欢的口感和不同的健康功能，加入栀子、菊苣、桑叶等，通过科学配比为市场提供不同风味的速溶普洱。

“无论是小包装的传统茶饮，还是智能发酵萃取的茶晶，市场反馈都很好，销量连年增长。2023年，迷你茶砖相比前一年销量增长30%左右。茶晶产品在电商平台上销售尤其好，复购率很高。”邵爱菊说。

本期统筹：郭雪岩

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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