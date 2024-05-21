宁夏努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区
不断培育新产业新业态新动能（推动高质量发展·权威发布）
5月20日，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，宁夏回族自治区有关负责同志介绍相关情况。
党的十八大以来，习近平总书记两次赴宁夏考察，为宁夏明确了“努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区”的发展定位，为建设美丽新宁夏指明前进方向。宁夏回族自治区党委副书记、自治区主席张雨浦表示，宁夏将坚持以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为牵引，加力构筑国家新能源综合示范区、现代煤化工产业示范区和农业绿色发展先行区，加快发展新质生产力，努力为全面建设美丽新宁夏打下更好基础，为谱写西部大开发新篇章作出宁夏贡献。
推动创新成果从“实验室”走向“生产线”
宁夏强化科技创新和产业创新深度融合，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，实施了100个科技型、100个创新型、100个示范型企业梯度培育计划，自主研发推广单晶硅棒拉制、传动减速器装配、工业蓝宝石制造等先进技术。“推动创新成果从‘实验室’走向‘生产线’，让创新成为新质生产力的‘最大增量’。”宁夏回族自治区党委常委、自治区常务副主席陈春平介绍。
通过设备更新、技术赋能、低碳改造，加速传统产业迭代升级。现代煤化工通过先进的煤炭液化、气化技术，变“煤”为“油”，化“煤”为“丝”，转化为煤制烯烃、甲醇、氨纶、芳纶、石墨等产品，实现价值倍增、升级换代。目前，宁夏正在建设2000亿级的现代化工产业集群、1000亿级的轻工纺织产业集群，重塑传统产业新体系。
突出企业科技创新的主体地位，不断完善孵化体系。2023年，宁夏新建六盘山实验室等科创平台32个，创新平台总数接近1000家。坚持每年评选科技创新标杆企业300家，带动全区科创企业不断壮大，国家级高新技术企业数量年均增长20%以上。
据介绍，宁夏将加快培育壮大新兴产业和超前布局建设未来产业。一方面，实施工业及制造业双倍增、产业链升级等重大工程，推动绿能开发、绿电供应，与高端制造、智能算力、新型材料融合创新、一体发展。另一方面，加快布局人工智能、先进算力、新型储能、氢能、量子技术等未来产业，不断培育新产业、新业态、新动能。
坚持把数字经济作为发展增长极
“因地制宜发展数字经济，宁夏有基础、有条件、有成效。”宁夏回族自治区党委常委、自治区副主席买彦州表示，宁夏将全力打造“中国算力之都”。
买彦州介绍，宁夏建设全国首个新能源综合示范区，提供了丰富的绿电资源。在产业基础方面，宁夏建成了“万卡级”智算基地和人工智能芯片适配基地，2023年数据中心标准机架实现37%的快速增长，增强了发展数字经济的支撑力。全区智慧教育平台、远程数字诊疗中心等丰富的应用场景，增强了发展数字经济的带动力。
坚持把数字经济作为发展增长极，宁夏已建成算力和互联网交换“双中心”，中国移动、美团、西云等100多家企业在宁夏建立了数据中心或者应用数据中心。量子+工业互联网平台、线上算力产业园等新兴产业项目加快建设，为宁夏的高质量发展打下了很好的基础。
以产业创新推动能源转型发展
“宁夏在发展新能源、推动能源转型发展方面，具有独特的资源禀赋和优势。”陈春平介绍，宁夏煤炭保有量321亿吨，硅石储量50亿吨，太阳能、风能资源富集，年日照时数超过2800小时，有贺兰山脉等三大风带，适合光伏和风力发电。
锚定“双碳”目标，宁夏立足资源优势，一手抓传统能源升级，一手抓新能源发展壮大。当前，宁夏煤炭等传统能源的清洁高效利用达到国内领先水平，光伏、风电等新能源的装机总规模已超过一半。
宁夏抓好“一链一基地三通道”建设，以产业创新推动能源转型发展。“一链”是指新能源全产业链，宁夏建立了光伏产业链、风机产业链和储能产业链，新能源装备制造业产值年均增长25%以上。“一基地”是指清洁能源生产基地，宁夏正在建设国家大型风电光伏基地、抽水蓄能电站、氢能生产等重大项目，预计到“十四五”末，宁夏新能源的装机规模将达到5500万千瓦，每年可减少二氧化碳排放量6500万吨以上。“三通道”是指3条“西电东送”外送通道，已建成的宁夏到浙江、宁夏到山东两条外送通道累计外送电量7000亿千瓦时。
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 02 版）
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