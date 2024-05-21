卫星导航与位置服务产业总体产值达5362亿元
2024年05月21日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月20日电 （记者谷业凯）中国卫星导航定位协会近日在京发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示：2023年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，较2022年增长7.09%。
白皮书显示，交通、农业、能源等行业领域的北斗终端设备应用数量均已超过100万台/套。大众应用方面，北斗已成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品的“标准配置”。2023年，国内支持北斗定位功能的智能手机出货量占比约98%，北斗高精度车道级导航功能已覆盖超100座城市的普通道路。
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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