研发投入不断加大，品质和安全性持续提升，营销模式大胆创新
国货美妆 市场广阔（大数据观察·国货“潮品”正当时）
|
图为第四届消博会上，国产美妆新产品吸引了众多消费者。
核心阅读
爆款产品迭出，“出海”步伐加速……近年来，国货化妆品快速崛起，越来越受消费者的青睐，成为从“中国制造”跃升到“中国质造”的典型代表。国货美妆产业将如何高质量发展？记者进行了采访。
消费升级趋势下，以化妆品为代表的“美丽经济”快速发展。国家统计局数据显示，2023年，我国化妆品零售额达4142亿元，同比增长5.1%。
依托国内一流的制造能力，新锐国货品牌爆款迭出，“出海”步伐加速，国货美妆品牌成为美妆行业的一道亮丽风景线，相关市场数据显示，2023年国产品牌化妆品销售额同比增长21.2%。
引进人才 专注研发
提升品质做强竞争力
你见过美妆界的“透明工厂”吗？
走进位于山东济南高新区的福瑞达生物股份有限公司，只见面膜无菌生产车间内，机械臂上下挥舞，将精华原液灌进装有面膜纸的袋内，经过封口等工序后，一片片面膜“诞生”了。
福瑞达生物股份有限公司是一家专门生产化妆品的企业。记者看到，工厂的生产线与参观走廊用透明的玻璃隔开，产品生产全流程一览无余。在4.4万平方米的“透明工厂”里，拥有面膜、喷雾等生产线35条，年产值超40亿元。
“透明工厂”体现的是公司对产品品质的自信。“要想实现企业长远发展，必须进行技术改造，加大研发力度，提升产品品质，这样才能让公司在市场上保持竞争力。”福瑞达生物股份有限公司总经理高春明说。
走进工厂的数据中心，一块大屏上，生产工艺参数、产品质量检测等数据一目了然。“这些年，在政府支持下，我们进行智能化生产、数字化管理，有效保障了产品的品质。”高春明说。
走好研发路，人才是基础。为破解人才瓶颈，济南高新区升级引才政策，通过“名校人才直通车”等活动，协助化妆品生产企业加大高层次人才引育力度。
“如今，我们的研发人员超百人。同时，我们与山东大学、北京工商大学等高校建立了长期稳定的合作关系，让人才源源不断地输送进来。”高春明说。
人才引进来，研发动力足。2022年，依托3个国家级科研平台、13个省级科研平台，山东福瑞达生物股份有限公司研发创新中心正式启用，下设化妆品研究室、医疗器械研究室、原料研究室等多个功能板块，成为公司研发创新的重要载体。
福瑞达生物基础研究部总监刘菲表示，近几年公司的研发出现新变化——产品上市不是结束，而是新的开始，通过与消费者持续沟通，实现技术的迭代和产品的升级。
“有客户反馈，大分子玻尿酸在使用量大的情况下会有黏腻感，我们基于现有技术研发了硅烷化玻尿酸，提升了玻尿酸与皮肤的亲和性以及保湿的长效性。”福瑞达生物应用研究部总监韩婷婷告诉记者。
在研发上下足功夫，才能获得市场的认可。2023年“双11”期间，福瑞达生物旗下部分品牌全渠道销售同比增长超六成。
福瑞达生物股份有限公司是济南深耕“美丽经济”的缩影。济南将利用高新区特色化妆品资源和高层次研发技术优势，发挥“链主”企业优势地位，带领全省化妆品产业走向中高端。
“未来，我们将紧跟国际前沿趋势，以科技创新驱动国产美妆高质量发展，努力打造中国自己的高端化妆品品牌。”高春明说。
高效生产 数字转型
技术升级塑造新优势
广东广州白云区，全国化妆品产业主要聚集地之一，全区化妆品生产企业（不含原料、包材）近1300家，约占全国的1/4、广东省的1/2。在诗妃化妆品生产车间，自动化设备不停运转，数字屏上显示着生产各流程的进展，物料准备、称量、乳化、包装……
“生产车间有严格的环境要求，空气的洁净度、湿度、温度；环境的风速、照明度等均受严格控制。”广州诗妃化妆品有限公司负责人王佳华介绍，为了保证产品的质量，公司还打造了检测中心，通过多种先进设备，严控产品质量。
化妆品行业正逐渐从“制造”向“智造”转变，通过数智化寻求转型升级。对于专做香水香氛品类的广州雪蕾化妆品有限公司来说，数智化平台节省了不少沟通成本，也让生产效率更高。“以备料环节为例，以前靠人工记录核对，效率低、易出错。”该公司供应链中心总监王永平表示，“现在有数据记录，责任到人，效率提升。”
数字化和智能化生产提高了制造业生产效率，也降低了生产成本。同时，这种发展趋势也给化妆品行业带来了一些挑战。王永平表示：“化妆品产业的特点是产品的品类多、个性化程度高，不同型号之间的原料配比和包装工序截然不同。”
面对这一难题，公司将自动化应用于称量和乳化等有共性的工序。以前这些工序非常依赖操作员的个人经验，如今通过自动化系统实现机器精准控制，确保每个批次的一致性。“我们把不同环节的数据管理模块一个个打通，解决库存和订单自动管理的问题，大幅优化了生产过程。”王佳华表示。
白云区市场监管局有关负责人表示，下一步白云区将通过专业力量提供数字化解决方案，建设数字化转型样板工厂，通过集采众购，支持“链主”企业引领带动中小企业建设智能工厂、数字化车间和生产线，提升化妆品企业数智化水平。
直播带货 产业集聚
不断激发消费新活力
国际美妆时尚博览中心的直播间里，主播绘声绘色地介绍美妆产品；时尚生活节上，主播实地探厂让更多网友了解产品生产过程……在浙江湖州吴兴区埭溪镇，新颖的销售方式让美妆产品更加火爆。
近年来，埭溪镇立足吴兴经济开发区埭溪分区打造美妆小镇，集聚从美妆原料种植、产品研发生产到消费旅游体验的全链条平台，累计入驻化妆品及相关企业281家，成为国内集聚度最高的美妆平台之一。
美妆小镇以文旅融合开发沉浸式消费新场景。数据显示，去年埭溪镇游客量突破200万人次，举办了玫瑰文化节、时尚生活节、美妆购物节等多种特色线下活动。“我们还准备举办美妆小镇直播大赛，培养更多的当地居民成为小镇主播，增加群众收入的同时，让更多的人了解美妆小镇。”埭溪镇党委副书记莫芬芬说。
去年“618”期间，美妆小镇入驻企业珀莱雅的主品牌在天猫、抖音、京东的成交金额十分亮眼。“在购物节，美妆小镇的电商和化妆品企业都会开足马力备货生产、直播带货，迎接网络购物高峰。”珀莱雅董事长侯军呈表示。
“从上海美博会到广州美博会，美妆行业的一些重磅展会，小镇都会组团参加。”湖州御梵化妆品科技有限公司董事长张爱东说，从组织参展到现场布展，再到相关配套服务，当地政府给予了巨大支持，公司订单总体比去年同期增长了近20%。
埭溪镇聚焦美妆产业发展需求，通过制定优惠政策，支持企业在国际市场设立营销网络，持续增强美妆企业的国际影响力。数据显示，去年美妆小镇美妆类企业外贸出口额同比增长220.5%，相关产品销售到70多个国家和地区。
“未来，我们希望以美妆为中心，融合多元业态共同发展，在带动产品生产销售的同时，持续释放消费活力。”埭溪镇党委书记汤雪东说。
版式设计：张丹峰
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 10 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 多方共议能源绿色低碳转型：发展新质生产力 构建新型能源体系
- 人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）日前，在第一届能源新质生产力发展战略研讨会暨第二届能源经济学术研讨会上，与会嘉宾表示，要加快技术创新，推动规模能源清洁化、清洁能源规模化、能源体系智能化，助力新型能源体系建设和能源绿色低碳转型，推动“双碳”目标实现与经济高质量发展。 中国工程院院士凌文表示，我国能源产业高速发展支撑了我国经济快速发展，稳定可靠的能源供应是我国全面建设小康社会的重要支撑。…
- 评论
- 关注