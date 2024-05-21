铁路部门瞄准新需求，精心设计旅游产品
旅游专列丰富出行选择
北京至老挝，15天实现跨境游。坐上Y445次旅游专列，张家界、峨眉山、西双版纳花卉园、老挝万象凯旋门、老挝琅勃拉邦大皇宫，著名景点尽收眼底。
西安至铜川，庙会搬到列车上。演职人员上火车，重现历史场景，带来视听盛宴，Y535次“银发庙会”主题旅游专列，车上车下好戏不断。
铁路部门发挥行业优势，结合各地民俗文化、风土人情和自然资源，不断丰富“铁路+文旅”品牌，打造高品质定制化系列旅游列车产品。
——瞄准新需求，精心设计旅游产品。
中老年游客时间充裕、需求多样，铁路部门充分调研这一群体的需求，串联“吃住行游娱购”出行全要素，精心策划旅游线路。
中国铁道旅行社集团有限公司旅游专列分公司副总经理闫蕾介绍，长线旅游专列客群以50岁至70岁为主，在产品成形前，设计人员会提前考察旅游产品的房、餐、车、游、购、娱等各要素，根据旅游列车客源地游客需求对其优化升级。
国铁西安局针对“快游”与“慢游”、“大众游”与“高端游”、“定点游”与“四季游”，累计开发适合不同需求、不同价格水平的56款旅游产品。今年以来，累计开行省内外不同区域，“庙会”“冰雪”“油菜花”“梨花”等不同主题的旅游专列23趟，累计发送旅客近2.1万人。
——聚焦舒适度，不断提升旅游体验。
选择专列旅游，中老年旅客追求的是舒适性、安全性。对此，铁路部门推出定制化服务，让游客玩得舒心，游得放心。
乘坐Y482次旅游专列从江西赣州前往北京旅行的黄六秀表示，列车提供美味的餐食，还准备了血压仪、老花镜、医药箱等暖心物品，“全程可舒服嘞”。
不仅如此，不少车站还开辟专用候车区及进站通道，服务旅行团有序出行。“针对中老年旅客居多的情况，我们全程安排经验丰富的车站客运工作人员进行引导和帮扶服务。”赣州站党总支书记廖国胜说。
——开发新项目，持续提高服务品质。
旅客在列车上的时间长，如何提升乘车体验，成为铁路部门关注的问题。
升级改造餐车娱乐功能，增加娱乐设施，包括音响设备、可折叠桌板等；增设水吧、茶吧、KTV等服务项目；组织歌舞表演、茶艺表演、有奖问答、手工制作等特色活动……提升娱乐性，乘车互动性显著提升。
“熊猫专列”上，随处可见憨态可掬的熊猫玩偶，连糕点都是熊猫造型；“螺蛳粉专列”上，螺蛳粉、螺蛳鸭脚煲、炒鸭脚等特色美食随车供应……特色专列，打造乘车趣味性。
随着定制列车开行范围的不断扩大，辐射带动效应也越来越明显。
以国铁西安局开行的冰雪游专列为例，今年以来，已为凤县、镇安、耀州等地带去旅游综合收入400余万元，将“冰天雪地”变成了“金山银山”；汉阴油菜花、蒲城梨花等赏花专列为当地带来旅游综合收入200余万元，带动周边散客团、汽车自驾游20余万人次。
“未来，我们将探索更多新玩法，用多样的旅游专列提供丰富的出行选择。”闫蕾说。
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 10 版）
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