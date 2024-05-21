一年4300项临床试验
我国新药研发提速
2024年05月21日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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据新华社北京5月20日电 （记者董瑞丰、戴小河）我国一年内登记开展的药物临床试验已达4300项，相关部门鼓励进一步提高志愿者参与临床试验的便利度，并要求持续加强全过程规范管理。
这是记者5月20日从国际临床试验日宣传活动现场了解到的信息。临床试验是以人体为对象、旨在确定药物安全与疗效的系统性试验，关系着新药、新疗法等医疗服务供给。《中国新药注册临床试验进展年度报告》显示，我国药物临床试验的年度登记总量2021年为3358项，2022年为3410项，2023年为4300项，数量持续增长。
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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