中核田湾200万千瓦滩涂光伏电站开建
2024年05月21日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月20日电 （记者谷业凯）19日，我国最大的海上光伏电站——中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目在江苏连云港正式开工建设。该项目由中国核能电力股份有限公司控股的中核汇能有限公司开发建设，预计于2024年9月首次并网，2025年全容量并网。
中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目选址于连云港市连云区田湾核电站已确权的温排水海域，用海空间层为水面，与水体部分已确权的田湾核电温排水用海进行立体复合利用，开展“光伏+核电”多能互补。这种光伏组件排布方式可以降低海水温度，减少核电厂温排水对生态环境的影响。
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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