本报南昌5月20日电 （记者王丹）走进江西省赣州市上犹县，万亩茶园绿浪翻滚，处处可见茶农忙碌的身影。“邮储银行的服务真是好，在茶园地头就把贷款资金发放了。”南峰峻茶叶专业合作社负责人赖宗信满脸喜悦。

近年来，为进一步加大支农惠农力度，邮储银行江西上犹县支行聚焦当地特色产业，推出了“茶叶贷”等产品，提供高效、贴心、优惠的金融服务。截至目前，邮储银行上犹县支行为茶叶、果树种植、加工农户提供资金支持近3.42亿元，惠及农户4000余人次。

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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