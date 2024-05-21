本报记者 常碧罗

李顺清在施肥。

李顺清在修理机器。

以上图片均为何浪摄（人民视觉）

黝黑的皮肤，宽厚的手掌，眼角皱纹是掩饰不住的岁月痕迹……阳光下，62岁的李顺清正在修理微耕机。见有人来，洪亮的声音响起：“来，外面日头大，进屋坐。”

作为一名退役军人，李顺清仍然保持着在部队的习惯，被子叠成方块，房间整洁有序。参军6年，李顺清因作战英勇，表现突出，被授予一等功勋章，并荣获战地模范党员称号。退伍后，李顺清回到老家重庆市长寿区，成为一名技术工人，后因伤痛病退，回到老家葛兰镇盐井村。

刚回到盐井村，对于李顺清来说，一切都不适应：想种果树，却没有技术，想干体力活，身体扛不住……“作为一名老兵，决不能轻易认输。”李顺清给自己打气，他向种植大户学习养护技术，经历过几次失败后，终于把果园打理得像模像样。

逐步适应乡村生活的李顺清，开始尽自己所能，帮助乡亲们过上更好的生活。一次，李顺清坐车路过一片果园，“看着果树的长势，就觉得不对头。”李顺清当场下车，找到了果园的负责人，“一瞧，是个外地小伙子，没啥经验。”李顺清把自己种植果树的经验倾囊相授，还帮忙找销售渠道……对邻里乡亲的照顾，让李顺清在附近出了名。虽然身体有伤病，但在农忙时，李顺清还是经常起早，帮助大伙儿收稻子；谁家的农耕机坏了，也请他来维修；街坊有了矛盾，李顺清会在现场做调解。“周围的村民，没有人不知道我的。”李顺清脸上满满自豪。

从一等功臣到田野耕耘的普通农民，李顺清在乡村全面振兴的“新战场”上争当“尖兵”，干出了自己的事业，获得“重庆市道德模范”“重庆市最美退役军人”“中国好人”“全国劳动模范”等荣誉。

李顺清常常在报纸上看到关于粮食安全的报道，就逐步把精力转到了水稻种植上，不断扩大水稻的种植面积。“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，咱们也为国家尽些力。”李顺清说。

天色渐暗，李顺清扛起肥料桶，赤脚走进水稻田里施肥。碧绿的秧苗在微风中晃动，李顺清嘴角的笑意藏不住：“今年，一定有个好收成！”

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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