本报记者 姚雪青

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因地制宜建设农村公路，有效保护原有地貌；串联市场、企业、村组，助力乡村产业发展；建设环太湖跨省环线，推进文化和旅游进一步融合……近年来，江苏持续完善“四好农村路”建设，推动乡村发展驶入快车道。

阳光从树缝中洒下斑驳光影，绿树间传来阵阵鸟鸣，红黄蓝三色线条延伸向远方，身姿飒爽的骑手和打卡拍照的观光客，成为公路间的一抹亮色。

这条颇具辨识度的三色公路，正是江苏溧阳市的一号公路，也是江苏的“四好农村路”。公路全长365公里，全部为宽6米及以上沥青路面，对内串联起312个自然村和220多个乡村旅游点，对外通达7个县市，形成“大环套小环”的路网格局。

近年来，江苏在建管养运的基础上，积极探索“农村公路+”新模式，推动农村公路由“交通线”向“风景线”拓展、从“通上车”到“富一方”升级，沿路两边，生态、产业、文化互为支撑，协同发展。

“农村公路+生态”

顺应自然肌理

保护原有地貌

溧阳一号公路一直通向居民的家门口，沿路点缀着地被石竹、紫叶千鸟花、美丽月见草，既醒目又柔和。“公路的3种颜色经上百次调色试验制成，与自然环境色彩和谐、相映成趣。”溧阳市交通运输局农路办副主任杨青说。

顺应自然、因地制宜，以及注重生态、融入山水，是建设溧阳一号公路的重要原则。“建设时见山绕路、遇水架桥。”杨青介绍，有的路段高差近10米，施工时曾考虑将公路改建得更平坦，但最终还是选择顺应高低起伏的自然肌理，在砂石路上直接铺水稳和沥青。

不只是溧阳一号公路。进入初夏，在泰州兴化市，里下河腹地的油菜花结成了菜籽，不久将迎来收获期，在纵横河湖与连片垛田间，千垛美路有机“生长”出来。

快车道为黑色沥青路，人行步道是蓝色陶瓷砂粒路，每隔500米有一段金闪闪的荧光路，路边还有红色与黄色的扶手……作为千垛美路的组成部分，自南向北的长安北路如同流动的彩带，自然镶嵌在金黄色的垛田之中。

千垛美路于2019年9月修建完成，全长66公里，由英武南路、菜花大道、长安北路等绕城农路组成，连接着园区、景区和城区。

兴化市公路事业发展中心主任喻翔介绍，兴化市地处里下河“锅底洼”地段，为节约土地资源，修路时需要从疏浚的河道中取土来填。但由于地基较软，建设中采取堆载预压方案，应用湿喷桩复合地基，防止道路沉降。此外，农路上还建有大大小小近百座桥梁，从垛田上方“凌空跨越”，也有效保护了原有地貌。

江苏省交通运输厅公路事业发展中心副主任李萌表示，全省农村公路里程达14万公里，其中二级及以上公路占比19.4%，实现行政村双车道四级公路全覆盖，规划发展村庄等级公路基本全覆盖，自然村硬化路全通达。值得一提的是，江苏在“四好农村路”提升改造过程中，始终做到与生态协同发展，与山水林田湖统筹融合，让路与周边环境自然镶嵌、交织“生长”。

“农村公路+特色产业”

整合分散资源

带动产业升级

夏初，宿迁市沭阳县新河镇堰头村的月季花迎来销售旺季。沿着宽敞的虞姬路行驶，放眼望去，两边是红粉交织的连片花海。来自天津、山东等地的客商，钻进种植大户朱义承包的10亩月季花大棚中细细挑选。

“新河镇位于沭阳县的边角位置，过去对外仅有一条7米宽的水泥路，客商进不来、货物出去难。由于销路不佳，镇上没有形成统一的产业规划，村民们只能各自种植一些大宗花木。”朱义透露，2016年，这条农路改造后大为拓宽，又新建了虞姬路、东西外环线路等，分散的资源得以整合，月季花产业逐步成为全镇特色产业。去年他销售月季3万多棵，纯利润50多万元。

新河镇党委书记乔德素介绍，目前全镇有9条“四好农村路”，共计28.343公里。沿路先后建成了10余个花木集散市场，延伸特色产业链条、丰富交易品种，开启“买全国、卖全国”模式。

通畅的道路、便捷的物流，也增加了电商的竞争力。截至目前，新河镇拥有超万家网店、共计30亿元的线上交易产值，吸引越来越多的年轻人返乡创业。

下午4点，位于南通市海门区三星镇的中国叠石桥国际家纺城物流园区北门大货场，迎来了一天中最繁忙的时刻——从大岛路等方向驶来的货车排成长龙，上货区的货车正忙而不乱地装货。据统计，园区日均进出大型货车100多辆次，货物总量超2.2万包。

“家纺特色产业的发展离不开农村公路的支撑和保障。”三星镇党委书记殷亮介绍，大岛路长约6公里，是贯穿叠石桥家纺城一、二、三期市场之间的重要农村公路，早年仅是一条宽约15米的水泥路，10年来经过三次翻修，改造为21米宽的柏油路。2020年，大岛路向西延伸310米，打通与川姜镇的“断头路”，便利了两镇间的交往。在此带动下，叠石桥家纺城迎来蓬勃发展，目前有1万多间店铺，经营1000多种家纺产品。

“四通八达的农村公路串联起市场、企业、村组，推动乡村发展驶入快车道。”海门区交通运输局局长黄辉介绍，目前三星镇家纺产业链拥有近7000家企业，集群年生产力超2000亿元，带动50多万人就业。

“农村公路+文旅融合”

建设跨省环线

打造体育赛事

“砰！”随着清脆的发令枪声响起，上午8点，2024苏州东太湖半程马拉松正式开跑。21.0975公里的路线，从城市中心商圈出发，途经苏州湾体育公园、东太湖大堤等环太湖公路上的文旅地标。“那时的太湖边一路繁花。对我来说，赛程就是旅程，比赛就是度假。”吴江区市民沈晶晶这次刷新了她的个人最好成绩。

“这条路线是组委会精心挑选的，一方面因为道路非常平坦顺畅，有利于选手发挥，另一方面这条路线也串起了最具标志性的‘网红打卡地’。”吴江东太湖生态旅游度假区文体旅游局局长费飞介绍，整个马拉松期间，吴江区的酒店入住率上升30%、周边商圈消费上涨50%，拉动了全区文旅经济的发展。在吴江，沿着这条环太湖公路，每年举办烟花秀、艺术展、露营季等丰富多彩的文旅活动，吸引大量游客前来体验。

苏州公路中心农管科科长潘晓霞介绍，随着各地农村公路的建设完善，2019年起，环太湖两省四市携手打通了环太湖公路上的断点堵点。环太湖公路以苏州市相城区望亭镇为起点，依次经过高新区、吴中区、吴江区，进入浙江湖州市南浔区、吴兴区、长兴县，转回江苏无锡市宜兴市、常州市武进区和无锡市滨湖区，串成全长416.2公里的环线。

2020年12月，江苏苏州、无锡、常州和浙江湖州两省四市共同签订了《环太湖一体化全国“四好农村路”示范路建设框架协议》，从民生、文化、旅游等角度，通过打破地域界限、突破行政壁垒，打造环太湖一体化全国“最美农村路”，文旅融合是其中一项重要内容。

环太湖公路串联13个著名景区、197个自然景观、849个人文景观、5个古村落。在这条环线上，四市共开通33条毗邻公交线路，其中有5条是跨省线路，连接吴江与湖州，日发211班次，日均客流2080人次。“沿路各地通过携手开展一系列体育文化赛事，环太湖公路日益发挥出文旅融合的价值。”潘晓霞说。

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 11 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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