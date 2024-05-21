浪漫流量带来发展增量
大理“目的地婚礼”产业快速兴起
图为新人们在云南大理洱海畔拍摄婚纱照。
“苍山为盟，洱海为誓，未来，我们携手同行，共赴山海。”前不久，在美丽的云南大理洱海湖畔，一对来自四川的新人手牵着手，在至亲好友的见证下，许下自己的爱情誓言，一场浪漫的“目的地婚礼”圆满完成。
“我要给这场婚礼打满分！满足了我对浪漫的全部想象，给我们和亲友留下了美好的回忆，感谢你们的精心策划。”婚礼仪式结束后，来自四川的新娘刘思琪向婚礼策划师小黑表示感谢。
这样的场景，几乎每天都在洱海之畔上演。什么是目的地婚礼？“简单来说，就是新人选择自己喜欢的旅游目的地，举办一场新人专属、极具特色的婚礼，是近年来衍生出的一种旅游新业态。”小黑本名叫杨利斌，是大理一家婚礼策划工作室的主理人。他告诉记者，工作室去年承接了来自全国各地新人的婚礼超过400场次，今年的婚礼预约已经排到了9月份。
一场目的地婚礼，从前期筹备到仪式举办，至少需要两个月的准备时间。婚礼策划师的工作，就是按照新人需求量身打造定制婚礼。“前期我们会给新人发一份调查问卷，了解新人的喜好，挖掘他们的爱情故事，进而梳理出新人的需求，确定婚礼当天的主题。”小黑介绍。
与传统婚礼不同，目的地婚礼没有过多的仪式和众多的宾客，主打轻量化和松弛感。刘思琪的这场婚礼，双方亲友加上新人一共只有10个人参加。“仪式结束后，我们和亲友还能在大理逛一逛，顺道拍婚纱照，结婚旅游两不误。”刘思琪说。
大理白族自治州旅游行业协会目的地婚礼分会会长赵灿辉介绍，这几年，产业发展速度很快。2023年，大理举办目的地婚礼4400多场，其中九成顾客来自省外。
产业的蓬勃发展吸引了业内人士的关注，也推动婚庆行业与文旅产业深度融合。“目的地婚礼不仅带来了巨大的‘流量’，也为产业上下游其他行业带来了发展‘增量’。”赵灿辉说，行业统计数据显示，目前大理成熟的婚庆经营主体超过100家，带动了婚礼主持、摄影摄像、化妆、布展等关联经营主体超过120家，还有民宿、酒店近百家，每年直接带动就业人数超过3000人。
目的地婚礼产业的兴起，得益于大理得天独厚的自然风光。赵灿辉介绍，大理的苍山洱海、风花雪月，有着中国语境下特有的文化元素，随着生态治理持续推进，山清水秀的大理成为众多年轻人心目中的婚礼目的地。
大理州文化和旅游局副局长周丽玲介绍，近年来，大理先后出台多项举措，助推形成“婚礼+旅游”多业态消费产业链，让目的地婚礼产业的发展底气更足。未来，大理将继续健全完善产业发展规划，维护市场公平竞争秩序，丰富创新产品形态，持续推动目的地婚礼产业健康有序发展。
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 11 版）
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