前4月
一般公共预算收入保持恢复性增长态势
2024年05月21日06:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月20日电 （记者曲哲涵）财政部今日公布1—4月财政收支运行情况。1—4月，全国一般公共预算收入80926亿元，同比下降2.7%，扣除2022年制造业中小微企业部分缓税在2023年前几个月入库抬高基数，以及2023年年中出台的4项减税政策对今年财政收入形成翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右，继续保持恢复性增长态势。
财政支出方面，各级财政部门加强财政资源统筹，加快预算下达和增发国债资金使用，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障。同时，优化财政支出结构，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，集中财力办大事。1—4月，全国一般公共预算支出89483亿元，同比增长3.5%，增幅比一季度提高0.6个百分点。全国一般公共预算支出完成预算的31.3%，高于近3年的平均水平。主要支出领域中，社会保障和就业支出15702亿元，增长3.8%；教育支出13485亿元，增长3.1%；城乡社区支出6886亿元，增长11.5%；农林水支出6735亿元，增长12.7%；住房保障支出2656亿元，增长7.8%。
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 11 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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