本报北京5月20日电 （记者刘志强）记者从中国船舶工业行业协会获悉：2024年1—3月，全国造船完工量1235万载重吨，同比增长34.7%；新接订单量2414万载重吨，同比增长59.0%；截至3月底，手持订单量15404万载重吨，同比增长34.5%。

1—3月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的53.8%、69.6%和56.7%；我国分别有6家、5家、6家企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。

1—3月，全国造船完工量前10家企业集中度为67.4%，新接订单量前10家企业集中度为61.2%，手持订单量前10家企业集中度为57%。

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 11 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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