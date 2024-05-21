一季度全国造船完工量增长34.7%
造船三大指标均实现增长
2024年05月21日06:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月20日电 （记者刘志强）记者从中国船舶工业行业协会获悉：2024年1—3月，全国造船完工量1235万载重吨，同比增长34.7%；新接订单量2414万载重吨，同比增长59.0%；截至3月底，手持订单量15404万载重吨，同比增长34.5%。
1—3月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的53.8%、69.6%和56.7%；我国分别有6家、5家、6家企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。
1—3月，全国造船完工量前10家企业集中度为67.4%，新接订单量前10家企业集中度为61.2%，手持订单量前10家企业集中度为57%。
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 11 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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