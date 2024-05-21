广州数字经济发展蓝图发布
到2025年形成多个千亿级产业链群
2024年05月21日06:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报广州5月20日电 （记者罗艾桦）广东省广州市人民政府网站近日发布《广州市数字经济高质量发展规划》，为广州数字经济发展描绘蓝图，提出到2025年初步建成世界领先数字经济引领型城市，即以建设出新出彩的全球数字经济活力城市为发展愿景，高标准构建“五区三都三城”。
《规划》提出，构建“一核引领、多点支撑”新格局。到2025年，广州数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到15%。《规划》还展望，在人工智能、大数据、云计算、区块链等领域的数字技术实现新突破；形成半导体和集成电路、超高清视频和新型显示、软件和信创等千亿级产业链群；跨境电商、直播经济、共享经济、平台经济等新业态新模式健康蓬勃发展等；形成一体协同的空间布局、泛在互联的数字底座、融合创新的数字产业、稳健精细的治理能力、共建共享的数字生态。
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 11 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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