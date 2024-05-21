本报上海5月20日电 （记者田泓）记者从上海市商务委员会获悉：今年1—4月，全市新设各类首店489家，其中新增全球或亚洲首店3家。

近日来，多场重磅的全球首发活动登陆上海。“全球新品首发季暨上海国际美妆节”盛大启幕，联动7个全球新品首发地示范区的重点商圈、特色街区和知名地标，陆续开展7场为期一至两周的集中快闪活动。

为了汇集国际品牌社会影响力，上海市商务委积极打造“首发上海”国际品牌集中首发新载体，并于每年3—5月策划“首发上海”春季系列活动，以首发、首秀、首展、首店带动消费流量。

为服务首发经济高质量发展，加快上海国际消费中心城市建设，上海市商务委等七部门联合印发《关于进一步促进首发经济高质量发展的若干措施》，重点推出7方面举措，包括吸引高能级首店落地、支持举办首发首秀首展、构建首发经济专业服务生态圈、优化首发活动报批报备管理、提供进口首发新品通关便利等。

《 人民日报 》（ 2024年05月21日 11 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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