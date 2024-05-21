上海前4月新增首店489家
2024年05月21日06:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报上海5月20日电 （记者田泓）记者从上海市商务委员会获悉：今年1—4月，全市新设各类首店489家，其中新增全球或亚洲首店3家。
近日来，多场重磅的全球首发活动登陆上海。“全球新品首发季暨上海国际美妆节”盛大启幕，联动7个全球新品首发地示范区的重点商圈、特色街区和知名地标，陆续开展7场为期一至两周的集中快闪活动。
为了汇集国际品牌社会影响力，上海市商务委积极打造“首发上海”国际品牌集中首发新载体，并于每年3—5月策划“首发上海”春季系列活动，以首发、首秀、首展、首店带动消费流量。
为服务首发经济高质量发展，加快上海国际消费中心城市建设，上海市商务委等七部门联合印发《关于进一步促进首发经济高质量发展的若干措施》，重点推出7方面举措，包括吸引高能级首店落地、支持举办首发首秀首展、构建首发经济专业服务生态圈、优化首发活动报批报备管理、提供进口首发新品通关便利等。
《 人民日报 》（ 2024年05月21日 11 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 多方共议能源绿色低碳转型：发展新质生产力 构建新型能源体系
- 人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）日前，在第一届能源新质生产力发展战略研讨会暨第二届能源经济学术研讨会上，与会嘉宾表示，要加快技术创新，推动规模能源清洁化、清洁能源规模化、能源体系智能化，助力新型能源体系建设和能源绿色低碳转型，推动“双碳”目标实现与经济高质量发展。 中国工程院院士凌文表示，我国能源产业高速发展支撑了我国经济快速发展，稳定可靠的能源供应是我国全面建设小康社会的重要支撑。…
- 评论
- 关注