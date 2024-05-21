前4个月全国财政收入保持恢复性增长
2024年05月21日08:30 | 来源：光明日报
小字号
原标题：前4个月全国财政收入保持恢复性增长
新华社北京5月20日电（记者申铖、韩佳诺）财政部20日发布数据显示，今年前4个月，全国一般公共预算收入80926亿元，同比下降2.7%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右，继续保持恢复性增长态势。
分中央和地方看，前4个月，中央一般公共预算收入35250亿元，同比下降6.2%；地方一般公共预算本级收入45676亿元，同比增长0.1%。分税收和非税收入看，前4个月，全国税收收入66938亿元，同比下降4.9%，扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右；非税收入13988亿元，同比增长9.4%。
财政支出方面，各级财政部门加强财政资源统筹，加快预算下达和增发国债资金使用，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障。同时，优化财政支出结构，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，集中财力办大事。
数据显示，前4个月，全国一般公共预算支出89483亿元，同比增长3.5%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出11268亿元，同比增长10.5%；地方一般公共预算支出78215亿元，同比增长2.6%。
从主要支出科目来看，前4个月，教育支出13485亿元，同比增长3.1%；科学技术支出2842亿元，同比增长3.6%；文化旅游体育与传媒支出1076亿元，同比增长5%；社会保障和就业支出15702亿元，同比增长3.8%；城乡社区支出6886亿元，同比增长11.5%；农林水支出6735亿元，同比增长12.7%。
全国政府性基金预算收支方面，前4个月，全国政府性基金预算收入13484亿元，同比下降7.7%；全国政府性基金预算支出22198亿元，同比下降20.5%。
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 多方共议能源绿色低碳转型：发展新质生产力 构建新型能源体系
- 人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）日前，在第一届能源新质生产力发展战略研讨会暨第二届能源经济学术研讨会上，与会嘉宾表示，要加快技术创新，推动规模能源清洁化、清洁能源规模化、能源体系智能化，助力新型能源体系建设和能源绿色低碳转型，推动“双碳”目标实现与经济高质量发展。 中国工程院院士凌文表示，我国能源产业高速发展支撑了我国经济快速发展，稳定可靠的能源供应是我国全面建设小康社会的重要支撑。…
- 评论
- 关注