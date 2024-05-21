原标题：前4个月全国财政收入保持恢复性增长

新华社北京5月20日电（记者申铖、韩佳诺）财政部20日发布数据显示，今年前4个月，全国一般公共预算收入80926亿元，同比下降2.7%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右，继续保持恢复性增长态势。

分中央和地方看，前4个月，中央一般公共预算收入35250亿元，同比下降6.2%；地方一般公共预算本级收入45676亿元，同比增长0.1%。分税收和非税收入看，前4个月，全国税收收入66938亿元，同比下降4.9%，扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右；非税收入13988亿元，同比增长9.4%。

财政支出方面，各级财政部门加强财政资源统筹，加快预算下达和增发国债资金使用，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障。同时，优化财政支出结构，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，集中财力办大事。

数据显示，前4个月，全国一般公共预算支出89483亿元，同比增长3.5%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出11268亿元，同比增长10.5%；地方一般公共预算支出78215亿元，同比增长2.6%。

从主要支出科目来看，前4个月，教育支出13485亿元，同比增长3.1%；科学技术支出2842亿元，同比增长3.6%；文化旅游体育与传媒支出1076亿元，同比增长5%；社会保障和就业支出15702亿元，同比增长3.8%；城乡社区支出6886亿元，同比增长11.5%；农林水支出6735亿元，同比增长12.7%。

全国政府性基金预算收支方面，前4个月，全国政府性基金预算收入13484亿元，同比下降7.7%；全国政府性基金预算支出22198亿元，同比下降20.5%。

(责编：罗知之、陈键)

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