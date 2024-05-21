原标题：上海光源线站工程通过国家验收

本报讯（记者颜维琦、齐芳）记者从中国科学院获悉，5月15日，作为“十二五”国家重大科技基础设施建设项目，上海光源线站工程通过国家验收。

上海光源是我国大陆第一台第三代同步辐射光源，坐落在上海张江，首批7条线站于2009年5月6日正式对用户开放。上海光源线站工程于2016年11月开工建设，包括新建16条性能先进的光束线和实验站、拓展光源性能、建立用户辅助实验室和用户数据中心等，2023年7月全部建成。

在建设过程中，项目团队攻克了一系列核心关键技术，研制了一批具有国际一流水平的关键设备，建成了一批关键性能指标位居国际前列或独有的光束线站，使得上海光源的实验研究能力实现跨越式提升。记者了解到，上海光源线站工程采取“建好一批开放一批”的模式，工程试运行期间，新建线站已服务约8万小时，用户发表科学论文近500篇（包括《科学》《自然》《细胞》等期刊论文12篇），并为35家国内领军企业提供定制化技术解决方案，支撑科技发展的效果初步显现。

线站工程正式投入运行后，上海光源将共有34条束线46个实验站为广大用户提供服务，覆盖生命科学、材料科学、化工催化等多学科领域，成为国际上第三代中能同步辐射光源装置中线站数量最多、能区覆盖范围最广、实验方法丰富的重大科技基础设施。

(责编：罗知之、陈键)

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