原标题：我国已建成200项国家计量基准

本报合肥5月20日电（记者陈海波）5月20日是第25个世界计量日。市场监管总局相关负责人当日在安徽合肥举行的2024年世界计量日中国主场活动上介绍，截至目前，我国已建成200项国家计量基准和6.7万余项社会公用计量标准，获得国际承认的校准测量能力达1869项。计量对我国高速铁路、大飞机、特高压输变电等重大工程及民生保障起到有力支撑作用。

计量是实现测量一致性和精密性的科学。近年来，我国计量的现代化水平不断提升，计量科研成果大量涌现。但现代化产业体系建设对精准、便捷、高效的测量提出了更高要求，现有的测量能力在精密、超精密测量和极大值、极小值测量等方面还存在不足，关键计量测试技术有待突破。

上述负责人指出，我国将加强计量科技创新，积极部署生命健康、人工智能、生物技术、新材料、新能源、先进制造、新一代信息技术、深海深地空天等领域精密测量技术研究，努力实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。加强计量量子化和数字化转型研究，增强国家计量基准自主可控能力，提升计量基准体系的前瞻性、开放性和先进性，实施计量标准和标准物质能力提升工程。

同时，聚焦现代化产业体系发展的计量需求，找准计量技术薄弱环节，组织实施产业计量测试技术强链工程，加强产业计量测试中心建设，着力补齐计量能力短板、锻造计量技术长板，填补未来产业计量能力缺失。

此外，我国还将持续加强民生计量保障，扎实做好电子计价秤、加油机、电动汽车充电桩、“民用三表”、定量包装商品等的计量监管。通过计量管理和制度创新，不断提升计量监管能力水平，守好民生计量底线，优化营商环境，维护贸易公平。

2024年世界计量日中国主场活动由市场监管总局主办、安徽省市场监管局承办。活动当天，中国计量科学研究院、中国科学技术大学、国仪量子技术（合肥）股份有限公司共同签订三方战略合作协议，中国计量测试学会举行科技进步奖颁奖仪式。

(责编：罗知之、陈键)

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