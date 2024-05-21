四部门联合发文推进城市全域数字化转型
5月20日，国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部联合发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市，有力支撑数字中国建设。到2030年，全国城市全域数字化转型全面突破，人民群众的获得感、幸福感、安全感全面提升，涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。
5月20日下午，国家数据局举行专题新闻发布会，介绍《指导意见》相关情况。国家数据局数字经济司司长吴晓宁表示，“全域数字化转型”，就是充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，全面提升城市数字化转型的整体性、系统性、协同性，以数据融通、开发利用，贯穿城市规划、建设、管理、服务、运行全过程，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，推动现代化城市高质量发展，推进数字中国建设在城市全面落地。
吴晓宁表示，推进城市全域数字化转型重点要做好三个“全”。一个是“全”领域推进城市数字化转型，再一个是“全”方位增强城市数字化转型支撑，还有一个是“全”过程优化城市数字化转型生态。
中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会主任、首席数字经济学家陈晓华对《证券日报》记者分析，《指导意见》为推进城市全域数字化转型确立了明确目标，提出了全领域推进、全方位支撑、全过程优化的总体部署，将系统推动数字基础设施建设、数据要素赋能、管理模式创新等，促进资源整合和高效利用。
《指导意见》还提出构建数据要素赋能体系。包括加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设，促进数据要素高效流通和使用。加快完善省、市两级政务数据平台，整合构建全国一体化政务大数据体系等。
中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对记者表示，数据是推动数字经济发展的重要力量，《指导意见》加强跨部门和跨地区的协调机制，确保政策的连贯性和执行力，提出构建全国一体化政务大数据体系，通过制定统一的数据标准等，以便于不同系统和平台之间的数据交换和共享，进一步破除数据壁垒，打通数据共享和流通利用堵点。
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