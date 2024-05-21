刘 琪

原标题：5月份LPR“按兵不动” 年内仍有下调空间

5月20日，新一期LPR（贷款市场报价利率）出炉。中国人民银行（以下简称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。两个品种LPR均与上期持平。

本月LPR“按兵不动”符合市场预期。5月15日，央行在续作MLF时操作利率维持不变，这也意味着LPR报价的定价基础未发生变化，业界普遍预计5月份LPR大概率也将保持不变。

民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时表示，贷款利率延续下行趋势，银行净息差持续承压，也使得LPR短期暂无下调空间。

央行近期发布的《2024年第一季度中国货币政策执行报告》指出，贷款加权平均利率持续处于历史低位。数据显示，3月份，新发放贷款加权平均利率为3.99%，同比下降0.35个百分点。其中，一般贷款加权平均利率为4.27%，同比下降0.26个百分点；企业贷款加权平均利率为3.73%，同比下降0.22个百分点。

“贷款加权平均利率下行至低位，叠加近期发布的取消房贷利率下限、调降公积金贷款利率等措施，在净息差进一步压缩的环境下，商业银行主动调降LPR对MLF加点的动力不足。”中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示。

5月17日，央行连发三项政策，包括取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限、下调个人住房公积金贷款利率，以及调整个人住房贷款最低首付款比例。在同日举行的国务院政策例行吹风会上，央行宣布设立3000亿元保障性住房再贷款。

温彬认为，地产行业重磅政策集中发布，住房贷款利率下调空间进一步打开，有助于从供需两端稳定地产、提振信心和需求，也使得通过再度调降LPR来支持房地产行业的紧迫性和必要性下降。同时，在2月份LPR大幅调降后，近期持续“按兵不动”，也可缓解贷款利率过快下行而导致的资金空转套利行为，提升资金运行效率。

展望未来，业界预计LPR年内仍有下调空间。

“当前，在国内经济整体企稳向好、稳汇率压力仍在，以及提升资金效率等方面考量下，政策利率保持稳定，LPR再度单独调降的概率降低。”温彬表示，但4月份以来，银行端通过叫停“手工补息”、停止发售智能通知存款，以及部分银行在额度限制下暂停发售长期限存单等方式，隐性地实行了存款降息，减轻对公存款成本持续偏高以及存款定期化带来的负债端压力，为后续LPR报价打开了一定下行空间。

明明认为，受息差压力影响，未来商业银行或继续下调存款利率，在低通胀环境下，年内LPR下调仍可期待，但综合考虑国内宽信用目标变化与海外主要发达经济体货币政策节奏，时点上可能略靠后。

(责编：罗知之、陈键)

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