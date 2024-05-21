A股历史最低股价引关注 优胜劣汰新生态加速形成
近日，*ST保力跌破0.1元/股，最低跌至0.09元/股，刷新A股历史纪录，成为有史以来最便宜的股票，引起市场关注。与此同时，因触及面值退市指标，公司在5月17日收到深交所终止上市事先告知书。
市场人士认为，A股出现跌破每股0.1元的股票，说明市场优胜劣汰新生态正在加速形成中。未来，在严监管下，“壳”价值将进一步削减，还会有公司股价跌破每股0.1元。在此背景下，投资者要避免“踩雷”“深套”，要树立长期投资、价值投资理念，远离“炒热点”“博反弹”等投机炒作。
“良币驱逐劣币”
价值投资理念逐步确立
2020年退市改革后，A股设置了1元退市指标，股价在连续20个交易日低于1元/股，就会被实施强制退市，加之ST、*ST股票有5%的涨跌停板制度，所以锁定退市的公司跌幅空间有限，此前并没有公司股价跌破每股0.1元。
在市场人士看来，*ST保力彻底被投资者抛弃，最低跌至每股0.09元，在一定程度上说明了资本市场理性投资、价值投资理念正逐步确立，优胜劣汰新生态加速形成中。
一方面，这反映了A股“良币驱逐劣币”逐渐成为趋势，经营稳定且具有成长性的公司更受投资者追捧。从*ST保力自身情况来看，公司自2020年以来，已经连亏四年。2023年，公司实现营业收入1.36亿元，其中扣除后营业收入仅0.92亿元，净利润亏损1.88亿元，已经触及“营业收入+净利润”的财务类退市指标。
中国银河研究院首席策略分析师杨超在接受《证券日报》记者采访时表示，自去年下半年以来，A股波动加大，投资者追求更为长期稳定的回报，对于上市公司基本面的重视度提升，经营不善的公司被投资者减持，因而部分公司股价出现大幅回调，甚至跌破0.1元。
另一方面，严监管下，上市公司“保壳”难度加大，“壳”价值进一步削减。4月12日，新“国九条”发布，同时，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》，着眼于提升存量上市公司整体质量，通过严格退市标准，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度，削减“壳”资源价值，同时传递强化退市监管的信号。
中央财经大学副教授、资本市场监管与改革研究中心副主任郑登津对《证券日报》记者表示，2023年年报披露完毕后，一些上市公司因业绩不佳或公司治理问题面临退市压力。同时，监管机构严格执行退市标准，导致一些不符合要求的公司股价暴跌。
在此背景下，今年以来，触及面值退市指标的公司数量大幅增加。记者据上市公司公告梳理，今年以来，已经有25家公司锁定退市（含9家已退市公司），其中13家因触及面值退市指标而收到终止上市决定书或事先告知书，占比超过一半。
A股制度设计
更加侧重保护中小投资者
在境外市场中，股价跌破每股0.1元比较常见。市场人士认为，未来，A股跌破0.1元/股的数量也会增加，但是不会大面积增加。
“从目前的趋势来看，随着监管加强和市场机制完善，未来A股可能会有更多的股票跌破0.1元。”郑登津认为，首先，随着市场优胜劣汰机制的增强，监管机构则会继续严格执行退市标准，导致更多不符合上市要求的公司面临退市风险。其次，投资者将越来越关注公司的基本面和长期发展潜力，那些缺乏竞争力的公司可能会被市场边缘化。
申万宏源证券首席市场专家桂浩明在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，监管部门在提高上市公司质量方面不遗余力，如果公司出现财务造假等严重违法违规行为，可能直接被强制退市；另外，如果公司股价连续20个交易日低于1元/股，公司也要被摘牌退市，所以要跌破0.1元/股并不容易，概率也不是很大，所以不会大面积出现。
此外，A股在制度设计方面更加侧重保护中小投资者。中信建投证券首席策略分析师陈果对记者表示，A股有大量个人投资者，我国证券监管部门对投资者保护非常重视，包括涨跌停板制度、退市制度等基础制度安排与境外市场不一样，因此不会出现大量跌破0.1元/股的股票。
当股价跌破1元/股甚至0.1元/股时，往往出现连续跌停板，投资者无法出逃，面临较大的损失。Wind数据显示，截至今年一季度末，*ST保力股东户数11.89万，大量投资者“踩雷”或“深套”其中。
杨超表示，投资者要避免“踩雷”，首先，要树立长期投资、价值投资理念，重视基本面分析，远离投机炒作，考虑投资业绩持续稳健、分红回报稳定的个股。其次，投资者要切实提高自身投研水平和知识储备，提高风险管理意识。此外，多元化资产配置也可以帮助投资者对冲风险，平衡投资回报，可以将资金分散投资到多个行业和类别。
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