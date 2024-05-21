原标题：城乡渗透率差距大 新能源汽车下乡堵在哪？

本报记者 侯捷宁 见习记者 寇佳丽

“平时刷短视频总能看到新能源汽车的推荐，有点心动，但我日常活动的区域充电站或者充电桩太少，换车的念头就暂时打消了。”5月19日，河北省沧州任丘市长丰镇村民张女士对《证券日报》记者表示。

张女士道出了在农村地区推广新能源汽车的堵点之一。近年来，我国新能源汽车消费高速增长。然而，整体上，农村地区新能源汽车的保有量和渗透率均较低。中国电动汽车百人会发布的《中国农村地区电动汽车出行研究》显示，2023年3月份，纯电乘用车在县乡地区的渗透率为16%，插混乘用车在县乡地区的渗透率为8%。全国乘用车市场信息联席会（以下简称“乘联会”）公布的数据显示，2023年3月份，新能源车国内零售渗透率34.2%。两相比较，差距明显。

新能源汽车下乡的堵点在哪？《证券日报》记者对此展开摸排采访。

充电难并非唯一问题

为什么会出现上述现象？充电难确实是其中一个关键问题。以河北省辖县级市任丘市为例，该地下辖多个乡镇。记者调查时发现，这里的消费者在购买新能源汽车时往往会被问到：“您住在市里还是村里？”

“任丘市里的充电设施比较完备，消费者买车不需要担心充电问题。不过，在乡镇和村里，新能源汽车充电设施并不多见，购车人买车时也要挑选合适的充电桩。”任丘市一家汽车销售服务公司的工作人员李女士告诉《证券日报》记者，充电桩可从电商平台购买，也可通过该公司购买，价格在1000元至3000元。充电桩到手后，安装和通电也要再费一些工夫。

成本问题是另一个答案。乘联会秘书长崔东树在接受《证券日报》记者采访时表示：“在农村地区，很多消费者仍然喜欢购买低速载货汽车用于日常使用，这对新能源汽车下乡产生了一定影响。”据了解，低速载货汽车的价格通常在4万元至8万元之间，低于绝大多数新能源汽车的售价，却能同时满足农村地区的出行、农用需求。

此外，维修服务缺位、里程焦虑、电池衰减快和残值评估难带来的二手车大幅贬值等问题，也是新能源汽车市场下沉道路上的阻碍。“家中有两辆汽车和几辆卡车，如果我有换车需求，这些车辆在二手市场都能以相对不错的价格出手。反观新能源汽车，很少有人买二手车。”长丰镇个体工商户赵先生对《证券日报》记者解释自己为什么不选择新能源汽车。

政策发力补短板

因此，进一步开拓农村地区是新能源汽车发展的必由之路。多位受访专家告诉记者，从宏观发展看，新能源汽车在环保、节能方面具备明显优势，符合我国可持续发展要求，有助于“双碳”目标顺利实现。从乡村振兴看，持续推动新能源汽车下乡，能提升居民绿色安全出行水平，赋能美丽乡村建设。从行业发展看，农村地区对新能源汽车的消费潜力一旦充分释放，必将助推车企继续扩大生产规模、降低成本、提高盈利能力，强化相关产业链在国际市场上的竞争优势。

政策端正持续发力。5月15日，工业和信息化部等五部门发布通知，联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板。

据悉，活动以“绿色、低碳、智能、安全——赋能新生活，乐享新出行”为主题，时间为5月份至12月份，将选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。

“这次活动将在县乡村三级农村地区广泛开展，地方政府层面也会启动补贴政策，推动包括充电桩在内的相关基础设施建设进一步完善。”中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长仝宗旗对《证券日报》记者表示。

此前，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布了《关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，2024年至2026年，将开展县域充换电设施补短板试点工作。中央财政对经三部门同意备案且完成任务目标的试点县给予奖励资金支持，每个试点县示范期为3年。示范期内，每年均达到最高目标的试点县最多可获得4500万元。

仝宗旗认为，中央财政支持和地方补贴，叠加地方上具备国资背景的城投、建投、交投等企业对本地相关基础设施的布局，一定能将农村地区的新能源汽车基础设施建设提升到新水平。

系统工程有序推进

基础设施建设不足之外的问题，又该如何解决？中国汽车流通协会常务理事贾新光在接受《证券日报》记者采访时表示，清除新能源汽车下乡路上的障碍，先要看清过去长期以来农村地区发展出来的两个有利条件。

一是，随着我国交通基础设施转型升级的推进，绿色低碳出行理念也逐渐在农村地区“生根发芽”。同时，县乡村三级区域的道路建设日益完善，为“跑更多车”打下良好基础。二是，县域经济蓬勃发展，农村电商大有可为，县乡村三级物流体系正加快完善，明显提升了农村居民的出行用车需求。

“路又宽又好，用车需求也在增多。以此为基础推动新能源汽车下乡，不只是要多卖出一些车辆，更是要长远规划，设计、生产更适合农村生产生活的新能源汽车产品。相应的维修服务和场所，会伴随用户的增多而出现、完善。”贾新光分析。

里程焦虑、电池衰减快和残值评估难带来的二手车大幅贬值等问题，是当前行业发展普遍面临的难题，并非只出现在农村地区。北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员、沃达福数字汽车国际合作研究中心主任张翔告诉《证券日报》记者，上述问题要通过技术创新、产业进步来解决，目前业内各方已高度重视并开始着手解决。“但这是一个过程，需要时间。”

中国汽车流通协会有形市场分会名誉理事长苏晖在接受《证券日报》记者采访时表示，推动新能源汽车下乡是一项系统性工程，需要多视角、多方面去看。“我国农村地区发展并不平衡。推动新能源汽车下乡，要充分考虑不同地区农村市场的需求特色，以需求为导向为农村居民供应汽车产品与服务，才能把工作做好做扎实。”

(责编：罗知之、陈键)

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