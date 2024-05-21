原标题：喜“新”不厌“旧” 传统产业加速提档升级

【高质量发展调研行】

◎本报记者 都 芃 龙跃梅

将手掌大小的对布机器人放在布样上，几分钟后，面料颜色、纱支密度、纹路工艺等相关信息便可实时呈现。随后，只需点击机器中内置的一键下单按键，同款布料几天内便可送至服装厂，投入生产。

5月15日，科技日报记者随“高质量发展调研行”主题采访活动，来到广州致景信息科技有限公司（以下简称“致景科技”），看到该公司正借助数字信息技术，帮助传统纺织产业实现智能升级。

传统不意味着落后。传统产业是我国制造业发展的重要力量，产业关联度大、国际市场占有率高，是我国经济发展的有生力量。作为传统制造业大省，广东省近年来始终坚持制造业当家，加快推进传统制造业转型升级，借助数字化赋能、智能化提升、高端化引领，将传统产业培育成为发展新质生产力的主阵地。

技术“焕新” 向高效能迈进

服装纺织产业是广东的传统优势产业之一。数据显示，仅广州就有服装及关联企业近5万家，服装品牌商标超7000个，销售额约占全国10%。面对市场环境的剧烈变化，广东底蕴深厚的服装纺织产业正主动拥抱新技术、新模式，焕发出全新面貌。

“现在大家对时尚的定义更加个性化，衍生出了‘小单快反’的新商业模式。要跟上市场变化，传统服装纺织产业的生产组织形式也必须随之变革。”致景科技政策研究中心总经理陈建东告诉记者，新的市场发展趋势要求服装纺织企业做到小批量快速生产，并且能够不断迭代。

“但仅在找布这一环节，如果用传统方法在批发市场上挨个档口找，至少要耗费3—5天时间。”陈建东介绍，为了提升找布效率，致景科技借助大数据和人工智能技术研发出对布机器人，对布料种类进行一键识别。同时，通过搭建成品布交易服务平台，吸引商家入驻，并建设智慧仓物流园，为服装纺织企业提供从找布到买布的一站式互联网信息服务。

面对愈加灵活的市场环境，生产企业需要对上游供应能力和下游产品需求有更加敏锐、精确的感知。

“对工厂进行数字化改造后，我们给每台织机都装上传感器，并接入产业互联网，生产多少、还需要多少，一目了然。”陈建东介绍，通过数据的互联互通，有相同需求的企业可以共同开展原材料“团购”，降低采购成本；生产企业也可以根据下游需求，合理配置自身产能，实现高效生产。

“通过数字化技术改造，传统服装纺织企业可以显著降低成本、提升效率，让生产力迈上新台阶。”陈建东说。

“抱团”发展 向高端化攀升

5月18日，记者走进广东省肇庆市高要区金利镇，街边大大小小的五金店铺琳琅满目。金利镇素有“中国小五金之乡”的美誉，全镇共有7600余家企业及个体工商户从事五金产业，相关从业人员达10万人，生产的五金产品远销欧美、中东、非洲及东南亚等地。

过去，金利的五金产业发展“星星多、月亮少”，小、散、乱情况突出，产品质量参差不齐，产品层次较为低端。面对不断升级的市场需求，为了打破发展瓶颈，金利镇推动当地五金企业“抱团”发展，以高质量牵引高端化，打造“好五金、金利造”品牌，推动地区特色传统产业提质升级。

为了更好发挥当地五金产业集群优势，高要区在金利镇打造了总建设面积4500亩的五金智造小镇，构建集生产、研发、经贸为一体的“大五金”产业格局，将散乱的大小五金企业引进智造小镇，并依托国家建筑五金产品质量检验检测中心（广东）暨广东省质量监督小五金产品检验站（肇庆）金利高新区办事处，打造五金产品质量基础设施“一站式”服务平台，推动产业集群质量品牌双提升。

高质量必须依靠高技术来保障。在一系列措施推动下，金利众多五金企业纷纷主动开展技术改造，拥抱数字化、智能化。

“我们会定期组织企业外出参观学习，了解先进生产制造知识，并对企业进行数字化‘诊断’，给出相应升级方案。”金利高新区管委会副主任伍世东介绍，凭借传统小五金产业集群优势，金利的五金企业如今正“抱团”前行，向汽配五金、家电五金等领域拓展，闯出一片更大的发展空间。

去年底，广东省全面启动中小企业数字化转型城市试点工作，提出拿出“真金白银”、按照“企业出一点、供给方让一点、政府补一点”的原则，安排不低于80%的奖补资金支持中小企业数字化转型。

“我们将高效利用各类政策、资金，引导企业面向市场需求开展生产力提质升级，推动金利传统五金产业实现高质量发展。”伍世东说。

(责编：罗知之、陈键)

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