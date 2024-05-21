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新型硬岩掘进机在复杂地质条件下成功应用

2024年05月21日08:36 | 来源：科技日报
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原标题：新型硬岩掘进机在复杂地质条件下成功应用

科技日报讯 （记者韩荣）记者5月17日记者获悉，由中国煤炭科工集团太原研究院自主研制的EBH315Q横轴式超重型硬岩掘进机日前在贵州、山东等矿区极复杂地质条件下成功应用，并稳定运行，累计掘进超过100千米。这为我国高瓦斯矿井和冲击地压全岩巷道的安全、高效施工开辟了新路径。

研究院相关负责人介绍，贵州西部矿区高瓦斯矿井众多，煤层埋深大、地质构造复杂、岩石硬度大，给瓦斯治理带来诸多困难，严重影响矿井安全生产。中国煤科太原研究院针对施工条件制约及后配套运输条件复杂等客观因素，成功研制了拥有自主知识产权的EBH315Q横轴式硬岩掘进机。

该装备以可截割岩石硬度大、截割效率高、稳定性好、配件消耗低的众多优势在贵州矿区成功应用。该掘进机最高月进尺205米、最高日进尺11.4米，刷新了该矿区岩巷月进尺纪录，缩短了瓦斯抽采治理巷道掘进时间，助力矿方实现了提质增效。

山东鲁西矿区煤层埋深大，冲击地压成为威胁矿井安全生产的一大因素。“针对该矿区高位泄压巷防冲工作量大、岩石硬度高、截割时间长、巷道坡度大等多方面问题，我们的设备发挥出机动灵活、稳定性好、截割效率高的优势。”研究院相关负责人表示，研究人员通过优化施工工艺、提升设备开机率，推动日进尺水平稳步提升，创造了鲁西矿区大断面全岩巷道单月进尺210米，单日进尺9.6米的最高纪录，保证了采掘工作面高效连续运转。目前，硬岩掘进已经成为该工况下主要施工方式。

(责编：罗知之、陈键)
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