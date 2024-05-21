第四代高压电缆剥切打磨机器人“上岗”
2024年05月21日08:36 | 来源：科技日报
小字号
原标题：第四代高压电缆 剥切打磨机器人“上岗”
科技日报讯 （记者陈曦）记者5月17日从国网天津电力获悉，国网天津电缆公司团队研制的第四代剥切打磨机器人首次完成110千伏高压电缆检修任务。该机器人较上一代整体重量降低了10%，作业时间压缩至50分钟以内，作业效率提升近30%。
据了解，高压电缆绝缘偏心度与半导电层厚度不均匀，是制约高压电缆自动化剥切装置推广应用的关键因素。采用传统弹性浮动刀架进行电缆外轮廓的仿形，难以实现绝缘屏蔽断口的均匀过渡。
为解决这个难题，研制团队给该机器人加入了视觉传感机构与智能控制算法，摒弃了精度较低的机械仿形结构。通过视觉传感器实时监测，反馈绝缘屏蔽层的剥切状态，该机器人会对率先露出绝缘的部位停止进刀，对绝缘屏蔽层尚未处理干净的位置逐次处理。在循环往复的环切运动过程中，剥切机构实现了基于电缆外轮廓与半导电层厚度的升降仿形运动。
这种设计，从根源上解决了电缆绝缘偏心度与半导电层厚度不均匀，对电缆自动化剥切作业的问题，实现了半导电层的智能化仿形剥切，以及绝缘屏蔽断口的微米级精度控制。
“第四代剥切打磨机器人结构设计更精巧，传感反馈更灵敏，运行控制更加智能。”国网天津电缆公司电缆运检一班班长张华说。未来团队还将对机器人进一步优化，使用集成程度更高、运算速度更快的控制系统以减小设备体积，满足信号的实时运算需求，进一步提高剥切机构的灵活性与稳定性。
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 多方共议能源绿色低碳转型：发展新质生产力 构建新型能源体系
- 人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）日前，在第一届能源新质生产力发展战略研讨会暨第二届能源经济学术研讨会上，与会嘉宾表示，要加快技术创新，推动规模能源清洁化、清洁能源规模化、能源体系智能化，助力新型能源体系建设和能源绿色低碳转型，推动“双碳”目标实现与经济高质量发展。 中国工程院院士凌文表示，我国能源产业高速发展支撑了我国经济快速发展，稳定可靠的能源供应是我国全面建设小康社会的重要支撑。…
- 评论
- 关注