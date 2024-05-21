原标题：这些“锅”，地磁暴可不“背”

5月11日，受地磁暴影响，内蒙古自治区锡林浩特市上空出现极光。

◎本报记者 陈 曦

中国气象局国家空间天气监测预警中心5月11日9时发布地磁暴红色预警：北京时间5月10日23时起发生地磁暴，最大级别达到超大地磁暴（Kp=9）水平，预计后续仍可能发生大地磁暴。

与地磁暴相关新闻同时出现的，还有“地磁暴让手机信号中断、引发失眠、导致飞机引擎故障”等网络传言。它们被大量传播，引起部分公众不安和恐慌。科技日报记者采访了相关专家，为您拨开迷雾、找寻真相。

地磁暴让手机信号中断？

真相：对手机通信没有影响

手机作为现代主要通信工具，与人们生活息息相关。有网友称，地磁暴会导致手机信号中断。

对此，天津市天文学会理事长阎为国在接受科技日报记者采访时说，地磁暴对手机通信没有影响。

资料显示，地磁暴是指在太阳爆发活动中，高速日冕抛射物质携带太阳磁场冲击地球，对地球磁场产生剧烈扰动的一种现象。日冕抛射出的高能粒子流在抵达地球后，会与地球磁场相互作用，导致磁场电子快速移动，产生电流。

“地磁暴可能会间接影响卫星导航系统。当高能粒子流冲击地球磁场，导致地球电离层密度发生变化时，导航信号可能延迟或减弱。”阎为国进一步解释，这是因为卫星导航系统通信主要依赖地球电离层反射传播。

除此之外，地磁暴还可能间接影响卫星通信系统。“一些依赖卫星链路的高级通信服务，如卫星电话等，在极端地磁暴事件中可能会受到暂时性干扰。”阎为国说。

相比之下，现代手机通信依赖无线电磁波，通过地面基站收发信号。这些信号属于特定无线电频率，与地磁暴影响的地球磁场频率完全不同。

手机通信的稳定性和可靠性主要取决于基站的覆盖情况、信号强度以及网络容量等因素。在初期建设时，地面基站设计人员已经充分考虑到地磁暴等影响因素，增设了防护措施，减少外部环境对手机通信质量的影响。

地磁暴引发失眠？

真相：无证据表明二者存因果关系

从太阳耀斑活动到地磁暴，一些网友将这些自然现象视为引发失眠、头晕、心慌等不适的“罪魁祸首”。“这几天我失眠了，原来是因为地磁暴”等言论在网上出现。

对此，中国气象局国家空间天气监测预警中心相关工作人员说，地磁暴主要影响依赖地磁导航的生物，比如信鸽，不会对人类身体健康造成影响。

“目前，没有直接证据证明地磁暴与人类失眠、头晕等不适之间存在直接因果关系。”阎为国说，人体并不是一个敏感的“磁力计”，能够感知地球磁场细微变化并直接引发生理反应。

失眠和头晕是常见的健康问题，成因复杂，包括但不限于压力大、不良生活习惯、精神心理因素、耳部疾病、神经系统疾病等。“这些因素远比地球磁场对我们日常生活影响更直接和显著。”阎为国说。

值得注意的是，对未知或被夸大解释的自然现象的恐惧和焦虑，反而会影响睡眠质量。“在地磁暴传言传播过程中，负面情绪或许会加剧某些个体的不适感。”阎为国补充道。

地磁暴导致飞机引擎故障？

真相：对低空飞行器影响极有限

很多人听到地磁暴，就从其字面理解，觉得它应该像风暴一样席卷地球。更有甚者把地磁暴和近年来出现的飞机引擎故障联系在一起，称这一定是地磁暴“捣的鬼”。

对此，中国民航大学空中交通管理学院讲师王云飞说，地磁暴主要影响地球电离层和磁场，对地面及低空飞行器影响极其有限，更不可能直接威胁有多重防护措施的现代飞机引擎。

据了解，可能引起飞机引擎故障的原因复杂多样，包括机械磨损、维护不当、外来物吸入、燃油质量问题等。国际民用航空组织对每次飞机事故或故障都会进行详尽调查。但迄今为止，没有任何官方报告将飞机引擎故障直接归咎于地磁暴。

“现代商用飞机引擎经过严格测试，具有高度可靠性和冗余性。它们能在极端环境下稳定工作，包括强风、冰雹、雷击等恶劣天气。引擎内装有先进传感器和控制系统，一旦检测到异常，会立即启动保护措施，确保飞行安全。”王云飞介绍，“此外，在初期设计时，工程师已经考虑飞机受到磁场干扰的可能性，并采取了相应防护措施。”

国际航空安全记录和研究机构发布的数据显示，得益于工程技术进步和严格维护程序，飞机引擎故障率在过去几十年间持续下降。

地磁暴出现期间要少出门？

真相：可照旧进行日常活动

在地磁暴分级体系中，Kp指数是用来量化地磁活动水平的一个指标，范围从0到9。当Kp指数达到9时，表明地磁活动极为强烈。最近监测到的地磁暴，Kp指数已达到9，这让不少人非常害怕。甚至有网友提出，在此期间要尽量少出门，如果非要外出必须采取防护措施，如戴墨镜、遮阳帽等。

阎为国介绍，地磁暴是地球磁场对太阳活动响应的结果，主要表现为地球磁场的短期剧烈波动。这类现象虽然听起来吓人，但对人类生活影响极小。

“地磁暴对大多数人日常活动的影响几乎可以忽略不计。无论是上下班通勤、户外锻炼还是休闲旅行，都无需因地磁暴出现而做出改变，更没必要采取一些特殊防护措施。”阎为国进一步解释，地磁暴是由太阳活动引起的，但主要影响的是地球磁场，而不是紫外线辐射强度，采取戴墨镜、遮阳帽等防晒措施，是完全没必要的。

“公众应当基于科学事实，理性认知自然现象，避免不必要的恐慌和误解。用知识武装自己，了解权威媒体发布的信息，才是面对特殊自然现象的正确做法。”阎为国说。

(责编：罗知之、陈键)

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