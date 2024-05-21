人民网北京5月21日电 （记者孙博洋）5月20日是第25个“世界计量日”。由市场监管总局主办、安徽省市场监管局承办的世界计量日中国主场活动在安徽省合肥市举办。

据了解，今年世界计量日的主题是“可持续发展”，中国主题是“计量筑基新质生产力 促进可持续发展”。截至目前，我国已建成200项国家计量基准和6.7万余项社会公用计量标准，获得国际承认的校准测量能力达1869项。计量对我国高速铁路、大飞机、特高压输变电等重大工程及重要民生保障起到有力支撑。

计量是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑。我国计量工作正站在新的历史起点上，面临新的机遇和挑战。市场监管总局将坚持“四个面向”，加强计量科技创新；坚持需求牵引，加强产业计量能力建设；坚持监管为民，加强计量管理和制度创新；坚持高水平对外开放，加强计量国际交流合作，努力为发展新质生产力、促进可持续发展作出新贡献。

活动当天，中国计量科学研究院、中国科学技术大学、国仪量子技术（合肥）股份有限公司共同签订三方战略合作协议，中国计量测试学会举行科技进步奖颁奖仪式。

(责编：罗知之、吕骞)

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