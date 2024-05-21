人民网北京5月21日电 （欧阳易佳）据水利部消息，5月21日至6月20日“龙舟水”期间，我国珠江流域北江可能发生较大洪水，西江、东江、韩江可能发生编号洪水，暴雨区内中小河流可能发生较大洪水。水利部门正在积极准备，全力做好珠江流域“龙舟水”防御工作。

5月21日06时，中央气象台继续发布暴雨蓝色预警。中央气象台预计，5月21日08时至22日08时，海南岛大部、广东东部、福建东部、浙江南部及云南南部、重庆南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，海南岛东南部、广东东部沿海、福建南部沿海局地有大暴雨（100至150毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20至40毫米，局地可超过50毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

据水利部预测，今年“龙舟水”期间，副热带高压将持续偏大偏强偏西，中高纬冷空气活动频繁，预计珠江流域降水总体偏多，其中西江中下游、北江中上游、东江偏多2至5成，局地极端强降雨将多发频发。受入汛以来降水持续偏多影响，当前珠江流域主要河流水位总体较常年同期偏高0.5米，水库蓄水偏多近1成，流域下垫面土壤含水量大、极易产流。

面对“龙舟水”可能产生的影响，水利部门“预”字当头做好暴雨洪水防范应对。水利部组织专题会商，分析研判“龙舟水”发展态势，针对性部署暴雨洪水防范应对工作。

水利部水旱灾害防御司有关负责人表示，水利部门将密切关注流域雨情、水情、汛情发展变化，及时发布预警信息；动态优化调度方案，科学调度防洪工程体系；重点关注涉河在建工程、病险水库、中小水库、堤防险工险段等薄弱环节巡查防守；做好中小河流洪水、山洪灾害、局部地区内涝等防御工作，严格落实直达基层一线的临灾预警“叫应”机制；强化值班值守和信息报送。

(责编：罗知之、吕骞)

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