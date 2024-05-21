人民网北京5月21日电 （记者乔雪峰）机床作为“工业母机”，是高端装备制造业的基石。机床制造企业肩负推动我国工业母机高端化、国产化发展的使命，近年来，中国机床工具生产企业专注技术突破与自主可控，不断创新突破。

近日，第十六届中国国际机床工具展览会展前发布会在京召开，与会嘉宾共同探讨新质生产力赋能产业链供应链转型升级，共话高端装备制造业发展蓝图。

中国机械国际合作股份有限公司党委副书记、总经理张力在发布会上表示，中国国际机床工具展览会历经30多载，在各方的共同努力和支持下，现在已经发展成为推动机床行业技术和贸易发展的重要平台。“本届展览会将以高端化、智能化、绿色化作为重点，聚焦汇集机床行业专、精、特、新产品、案例以及应用场景等多项创新成果，以‘新’赋能我国制造业提质增速，推动我国工业制造向‘新’发力。”

据了解，本展会将于今年6月17至21日在中国国际展览中心（顺义馆）举行，主题为“数字未来 科技创新”，展出面积达70000平方米，将有来自28个国家和地区的近1000家企业到场展示，预计吸引来自海内外的50000余名观众到场参观。

据展会项目组介绍，本次展会上的展品范围覆盖金属切削设备、钣金成型设备、刀具、测量、机床附件、工业自动化以及智能工厂等领域，金属切削、钣金成型、刀具量具、自动化及智能工厂四大特色展区，推动产业资源整合及创新科技的跨界发展。

此外，展会同期将邀请来自机床研发、制造、应用相关的各个领域的专家学者、政策制定者、行业协会、机床重点用户，组织20余场专题论坛。展会同期还计划举办培训活动、专题配对交流会等多场主题活动。

(责编：罗知之、吕骞)

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