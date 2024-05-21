记者从上海证券交易所了解到，2024年一季度，沪市主板上市公司合计实现营业收入11.91万亿元、净利润1.16万亿元，延续稳健发展态势。

上海证券交易所外景。（上交所供图）

截至一季度末，沪市主板共有1702家上市公司。据上交所统计，其中931家公司一季度实现营业收入正增长，82家公司同比增速超50%；903家公司归母净利润正增长，347家公司同比增速超50%。

上交所表示，沪市主板中，汽车、生物医药、机械设备、电子等先进制造领域公司的一季度业绩增速普遍较高或者改善明显。

具体来看，在出口带动下，机械设备、电子行业净利润增速同比由负转正，一季度同比分别增长9.01%、36.77%。汽车、家用电器行业增速加快，一季度净利润同比增长54.90%、8.53%，增幅较2023年增加30个百分点、1.21个百分点。半导体行业延续去年下半年以来好转态势，净利润同比增长10.44%。

此外，部分上游周期性行业业绩出现改善，其中，石油石化行业扭转2023年下滑态势，一季度净利润同比增长8.46%；有色金属行业一季度净利润同比增长10.75%，较2023年3.84%的增速改善明显。

从近期沪市主板公司召开的一季度业绩说明会看，各公司业绩增长原因主要有公司产品或所属行业市场需求旺盛、研发新品获得新的市场份额、生产线数字化智能化改造升级、高附加值产品占比提升、积极实施降本增效、海外市场拓展成效显著等。

此外，从重要订单看，一季度沪市上市公司大单频现。上交所统计显示，截至5月17日，140余家沪市公司发布约280条签订重要合同、项目中标相关公告。从行业上来看，建筑装饰、电力设备、机械设备、环保等行业公司发布的大单数量居前。（记者姚均芳、潘清）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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