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净利润13亿 理想汽车发布2024年第一季度财报

2024年05月21日16:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （记者栗翘楚）近日，理想汽车公布2024年第一季度财报。财报显示，今年第一季度理想交付量为80400辆，同比增长52.9%；总收入为256亿元，同比增长36.4%；经调整净利润为13亿元（扣除股权激励费用），毛利率为20.6%。展望第二季度，财报预计，理想汽车季度交付量预计达到105000辆至110000辆，同比增长21.3%至27.1%；收入总额为299亿元至314亿元，同比增长4.2%至9.4%。

“成绩单”背后是产品的持续更新换代。今年3月，2024年款理想L9、L8、L7焕新上市，增程电动、底盘悬架、家庭空间、AI智能等配置迎来跨越式升级，舒适性、安全性、智能化水平全面迭代。

现金储备能力是衡量企业是否具有长期发展能力的重要参考，也是企业得以持续投入创新的根基。财报显示，截至2024年3月31日，理想汽车现金储备近千亿元，面对愈发激烈的市场环境和不断迭代的用户需求，理想汽车持续加大在技术和产品研发、制造供应和服务网络方面的布局。

在智能驾驶方面，理想按照用户需求差异化布局AD Max平台和AD Pro平台，通过平台化布局提高研发和应用效率，将智能驾驶技术标配，免费开放用户使用，实现每一次投入的用户价值最大化。在智能空间技术方面，其全自研多模态认知大模型Mind GPT于今年一季度通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案。在补能方面，目前，理想汽车正在加速建设充电网络，按照规划，理想汽车目标今年底建成2000座以上超充站，充电桩数量将突破10000个。

全新车型理想L6上市后，在4月首销期内累计定单量达41000辆，在2024北京车展、“五一”假期等节点的加持下，二季度成绩表现仍值得期待。

(责编：申佳平、吕骞)
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