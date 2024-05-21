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长城入局摩托车市场 “跨界破圈”意欲何为？

2024年05月21日16:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （记者栗翘楚）5月17日，在2024年北京国际摩托车展览会上，长城汽车旗下全新品牌长城灵魂SOUO正式亮相，搭载自主研发水平对置8缸发动机的首款豪华旗舰旅行车一经首秀，便成为媒体和同行关注的焦点。

长城灵魂展台。受访者供图

长城灵魂展台。受访者供图

长城入局，对中国摩托车产业意味着什么？

摩托车制造并非新兴行业，我国曾是摩托车世界第一产销大国，一辆辆摩托车在城乡道路上飞驰而过的景象曾十分常见。但由于低端产品集中、功能创意不足、缺乏品牌竞争力等问题，摩托车产业的发展一度受到影响。近年来，随着摩托车被赋予更多娱乐属性，“个性化”“大排量化”升级趋势成为行业“焕”新向上的突破口。

在发布会现场，长城汽车股份有限公司董事长魏建军表示：“中国缺少高端重机摩托，没有自己的高端摩托品牌，缺乏自己的机车文化，一直以来广大摩友们的选择都是宝马、本田和哈雷等产品，在向这些优秀摩托车品牌致敬的同时，我也一直在想，中国应该拥有自己的高端摩托品牌。”

长城入局，对其自身意味着什么？

凭借过去30多年在汽车技术与制造方面的积累，长城下场造摩托也被认为是“搅局者”。而在本届摩展上，与灵魂摩托同台展出的坦克700Hi4-T，则描绘了长城汽车将产业与市场有机连通，探索新的商业机会的思考。

在魏建军看来，长城汽车进入摩托车领域，不是在“创业”，而是在“整合”，即汽车和摩托车领域的优质研发/制造资源，是“双供应链”的优势互补，是长城汽车森林生态体系的强化。

“通过整合供应链体系，长城汽车既能实现资源的共享和优化，提高资源利用效率，也可更加灵活地应对多变的市场需求。在产品品类定义不断刷新、不断突破边界的当下，整合供应链可以促进汽车和摩托车生态之间的交流、合作、创新，共同研发新产品、新技术，推动整个行业的升级与发展。”魏建军说。

长城入局，谁来买单？

纵观全球摩托车市场，其高端产品有巨大的市场缺口和规模，且单车利润可观。如钱江摩托在2023年的单车毛利率为21.5%，春风动力2023年第三季度两轮车毛利率超过了25%。摩托车或许会成为长城的第二增长曲线。此外，长城以皮卡越野车起家，旗下拥有坦克、长城炮等系列产品，而摩托车在当下又被赋予多元属性，进一步丰富了整个长城的生态体系。

然而，一款新产品究竟反响如何，最终还要看消费者的反应。作为汽车“老兵”、摩托“新兵”，长城是否可以安放灵魂，还需要市场的检验。

(责编：申佳平、吕骞)
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