人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

深入实施创新驱动发展战略 财政部拟实施科技创新专项担保计划

2024年05月21日16:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月21日电 （焦磊、任妍）据财政部消息，为深入实施创新驱动发展战略，更好发挥政府性融资担保体系作用，今年拟实施科技创新专项担保计划，通过提高国家融资担保基金对科技创新类中小企业的风险分担和补偿力度，引导银行和各级政府性融资担保机构加强对科技创新类中小企业融资支持，撬动更多金融资源投向科技创新领域。

据介绍，政府性融资担保是破解企业融资难融资贵问题的重要手段和关键环节，近年来在支持小微企业和“三农”主体融资增信方面已发挥积极作用。实施科技创新专项担保计划，将为实现高水平科技自立自强、加快形成新质生产力、促进经济高质量发展提供有力支撑。

财政部表示，将积极发挥财政职能作用，坚持将科技作为财政支出重点领域予以优先保障，加大科技投入，2024年，中央本级科技经费预算3708.3亿元，比上年增长10%。同时，加强科技任务与经费统筹，调整优化支出结构，突出支持重点，强化绩效管理，提升科技投入效能。

一是支持加强基础研究。加大基础研究、应用基础研究和前沿研究投入力度，2024年安排中央本级基础研究支出980亿元，增长13.1%，支持提升原始创新能力。

二是支持加快实施国家科技重大项目。全力保障打赢关键核心技术攻坚战，支持布局实施一批国家科技重大项目，加快抢占科技制高点。

三是支持强化国家战略科技力量。强化对国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学等国家战略科技力量的稳定支持，着力支持培养造就更多战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
深入实施创新驱动发展战略 财政部拟实施科技创新专项担保计划
　　人民网北京5月21日电 （焦磊、任妍）据财政部消息，为深入实施创新驱动发展战略，更好发挥政府性融资担保体系作用，今年拟实施科技创新专项担保计划，通过提高国家融资担保基金对科技创新类中小企业的风险分担和补偿力度，引导银行和各级政府性融资担保机构加强对科技创新类中小企业融资支持，撬动更多金融资源投向科技创新领域。 据介绍，政府性融资担保是破解企业融资难融资贵问题的重要手段和关键环节，近年来在支持小微企业和“三农”主体融资增信方面已发挥积极作用。…
财政部：中央对地方转移支付已下达年初预算的85.1%
　　人民网北京5月21日电 （焦磊、任妍）据财政部消息，截至4月上旬，中央对地方转移支付已下达8.68万亿元，占年初预算的85.1%；1-4月，各地在提前下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券7164亿元。 据介绍，全国人大批准2024年中央预算后，财政部及时组织做好预算批复下达工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部