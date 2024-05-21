人民网北京5月21日电 （焦磊、任妍）据财政部消息，为深入实施创新驱动发展战略，更好发挥政府性融资担保体系作用，今年拟实施科技创新专项担保计划，通过提高国家融资担保基金对科技创新类中小企业的风险分担和补偿力度，引导银行和各级政府性融资担保机构加强对科技创新类中小企业融资支持，撬动更多金融资源投向科技创新领域。

据介绍，政府性融资担保是破解企业融资难融资贵问题的重要手段和关键环节，近年来在支持小微企业和“三农”主体融资增信方面已发挥积极作用。实施科技创新专项担保计划，将为实现高水平科技自立自强、加快形成新质生产力、促进经济高质量发展提供有力支撑。

财政部表示，将积极发挥财政职能作用，坚持将科技作为财政支出重点领域予以优先保障，加大科技投入，2024年，中央本级科技经费预算3708.3亿元，比上年增长10%。同时，加强科技任务与经费统筹，调整优化支出结构，突出支持重点，强化绩效管理，提升科技投入效能。

一是支持加强基础研究。加大基础研究、应用基础研究和前沿研究投入力度，2024年安排中央本级基础研究支出980亿元，增长13.1%，支持提升原始创新能力。

二是支持加快实施国家科技重大项目。全力保障打赢关键核心技术攻坚战，支持布局实施一批国家科技重大项目，加快抢占科技制高点。

三是支持强化国家战略科技力量。强化对国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学等国家战略科技力量的稳定支持，着力支持培养造就更多战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才。

(责编：申佳平、吕骞)

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