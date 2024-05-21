人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财政部：中央对地方转移支付已下达年初预算的85.1%

2024年05月21日16:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月21日电 （焦磊、任妍）据财政部消息，截至4月上旬，中央对地方转移支付已下达8.68万亿元，占年初预算的85.1%；1-4月，各地在提前下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券7164亿元。

据介绍，全国人大批准2024年中央预算后，财政部及时组织做好预算批复下达工作。截至4月上旬，中央对地方转移支付已下达8.68万亿元，占年初预算的85.1%；一般性转移支付和共同财政事权转移支付中，具备条件的项目资金已全部下达完毕。

对于强化预算执行约束，财政部强调，将严格执行全国人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，严禁无预算、超预算列支，严控执行中出台新的增支政策和预算追加事项。坚持党政机关过紧日子不动摇，强化三公经费预算管理，严控一般性支出。加强部门预算管理，健全项目全生命周期管理，加大项目评审力度，全面推进支出标准体系建设。加强绩效运行监控，强化监控结果应用，推动预算绩效管理提质增效。完善预算管理一体化系统，确保财政资金规范安全使用。

此外，财政部还公布，今年1-4月，各地在提前下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券7164亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等党中央、国务院确定的重点领域建设，推动一大批惠民生、补短板、强弱项的项目建设实施，对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

财政部表示，下一步，将指导地方加快专项债券发行使用进度，优化政府投资节奏和力度，发挥好债券资金带动扩大有效投资的积极作用。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部：中央对地方转移支付已下达年初预算的85.1%
　　人民网北京5月21日电 （焦磊、任妍）据财政部消息，截至4月上旬，中央对地方转移支付已下达8.68万亿元，占年初预算的85.1%；1-4月，各地在提前下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券7164亿元。 据介绍，全国人大批准2024年中央预算后，财政部及时组织做好预算批复下达工作。…
国家发改委：万亿国债已全部下达 项目开工率超70%
　　人民网北京5月21日电 （记者申佳平）“增发国债项目进展总体顺利，各地正在抓紧推动项目开工建设。”在国家发展改革委5月21日举行的例行发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超介绍，去年我国增发1万亿元国债，专门用于支持以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建，以及提升防灾减灾救灾能力，相关资金已于今年2月前全部下达到各地方。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部