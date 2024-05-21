人民网北京5月21日电 （焦磊、任妍）据财政部消息，截至4月上旬，中央对地方转移支付已下达8.68万亿元，占年初预算的85.1%；1-4月，各地在提前下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券7164亿元。

据介绍，全国人大批准2024年中央预算后，财政部及时组织做好预算批复下达工作。截至4月上旬，中央对地方转移支付已下达8.68万亿元，占年初预算的85.1%；一般性转移支付和共同财政事权转移支付中，具备条件的项目资金已全部下达完毕。

对于强化预算执行约束，财政部强调，将严格执行全国人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，严禁无预算、超预算列支，严控执行中出台新的增支政策和预算追加事项。坚持党政机关过紧日子不动摇，强化三公经费预算管理，严控一般性支出。加强部门预算管理，健全项目全生命周期管理，加大项目评审力度，全面推进支出标准体系建设。加强绩效运行监控，强化监控结果应用，推动预算绩效管理提质增效。完善预算管理一体化系统，确保财政资金规范安全使用。

此外，财政部还公布，今年1-4月，各地在提前下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券7164亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等党中央、国务院确定的重点领域建设，推动一大批惠民生、补短板、强弱项的项目建设实施，对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

财政部表示，下一步，将指导地方加快专项债券发行使用进度，优化政府投资节奏和力度，发挥好债券资金带动扩大有效投资的积极作用。

(责编：申佳平、吕骞)

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