人民网北京5月21日电 （记者申佳平）“增发国债项目进展总体顺利，各地正在抓紧推动项目开工建设。”在国家发展改革委5月21日举行的例行发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超介绍，去年我国增发1万亿元国债，专门用于支持以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建，以及提升防灾减灾救灾能力，相关资金已于今年2月前全部下达到各地方。截至目前，在已落地的1.5万个项目中，已开工建设的约1.1万个，开工率超过70%。

李超介绍，灾后恢复重建项目总体进展较快，以京津冀为重点的华北地区等8省市项目开工率达到80%左右。一批与民生福祉密切相关的教育、医院、道路、供水等项目已基本完工，能够在汛期前投入使用。提升防灾减灾能力的青山水库、北拒马河治理、大清河治理、枣林庄枢纽等一批重点水利工程陆续开工建设，其他项目正按计划有序推进开工前准备工作。4月中旬，国家发展改革委组织召开全国2023年增发国债项目实施推进工作电视电话会议，积极推动增发国债项目于今年6月底前全部开工建设。特别是推动加快防汛、水毁等项目建设进度，确保重点恢复重建工程在今年汛期前建成并投入使用。

李超指出，国家发展改革委从资金下达、项目推进和过程监督等全链条做出了一系列安排，确保增发国债项目既能支持灾后恢复重建、提升防灾减灾救灾能力，也能发挥在扩大有效投资、促进就业增收、改善居住生活条件等方面的作用，把这件“一举多得”的好事办实、实事办好。

一是建立了项目在线调度机制，对项目进展情况进行全过程跟踪督促。

二是组织地方对项目进行自查，在此基础上，今年分三批对31个省份的项目开展全链条全周期式实地督导。截至4月上旬已完成第一批对北京、河北、天津等12个省市的实地督导，帮助地方解决困难、推动项目加快落实。

三是进一步压实地方主体责任，确保工程项目质量，真正把各项工程建成民心工程、优质工程、廉洁工程。

(责编：申佳平、吕骞)

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