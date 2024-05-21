人民网北京5月21日电 （记者申佳平）在国家发展改革委5月21日举行的例行发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超介绍，据有关方面不完全统计，部分家电企业、汽车企业已公布的以旧换新补贴计划金额超过150亿元。

李超指出，大规模设备更新和消费品以旧换新政策出台以来，国家发展改革委会同有关部门在制定落实相关行动方案和政策举措方面开展了大量工作，加大中央投资对设备更新和循环利用项目的支持力度，明确汽车以旧换新补贴政策，设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款；同时，推动地方抓紧采取行动，北京等27个省市印发落实方案，因地制宜出台制造业贷款贴息、以旧换新补贴、消费券等支持政策。在各方共同努力下，设备更新和消费品以旧换新需求正在持续释放。

“推动设备更新、消费品以旧换新要坚持市场为主、政府引导，我们充分尊重企业和消费者的意愿，支持各类经营主体积极参与。”李超表示，在工业、农业、建筑、医疗等设备领域，以及汽车、家电、家居等耐用消费品领域，不少民营企业在研发、生产、销售等方面具备优势，有能力、有条件、也有意愿参与大规模设备更新和消费品以旧换新。

李超介绍，上个月，国家发展改革委2次召开民营企业座谈会，听取11家民营企业对于这项工作的意见建议，鼓励有关生产企业、平台企业积极发挥作用。据有关方面不完全统计，部分家电企业、汽车企业已公布的以旧换新补贴计划金额超过150亿元；多家电商平台与生产企业合作投入超过100亿元开展以旧换新促销活动。随着相关政策持续落地，越来越多的民营企业正参与到这项工作中，让更多先进设备及高质量耐用消费品进入社会生产和居民生活。

李超同时表示，下一步，国家发展改革委将抓紧建立设备更新和消费品以旧换新工作机制，会同有关部门持续完善并推动落实“1+N”政策体系，充分发挥经营主体作用，引导包括民营企业在内的全社会共同投入，更加全面深入的参与设备更新和消费品以旧换新的各方面工作。

(责编：申佳平、吕骞)

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