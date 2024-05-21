李国英出席第十届世界水论坛部长级会议并致辞。水利部供图

人民网北京5月21日电 （欧阳易佳）5月20日，水利部部长李国英出席第十届世界水论坛部长级会议并致辞。李国英表示，中国水利部将在全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议引领下，进一步深化与各国水领域交流合作，为推动落实联合国2030年可持续发展议程涉水目标作出新的更大贡献。

李国英指出，中国水利部坚持问题导向，坚持底线思维，坚持预防为主，坚持系统观念，坚持创新发展，统筹解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题，在实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标上取得重大进展。

一是加快完善流域防洪工程体系、雨水情监测预报体系、水旱灾害防御工作体系，成功战胜历史罕见洪水干旱灾害，最大程度保障了人民群众生命财产安全。

二是加快构建国家水网，全国水利工程供水能力达9000亿立方米，农村自来水普及率达到90%，农田灌溉率达到55%。

三是实施母亲河复苏行动，推进地下水超采和水土流失综合治理，越来越多的河流恢复生命、流域重现生机。

四是推进数字孪生水利建设，为水利治理管理提供科学、高效、精准、安全的决策支持。

五是建立健全并实施一系列节水制度政策，近10年来在经济总量增长近一倍的情况下，全国用水总量控制在6100亿立方米以内。

六是强化体制机制法治管理，全面推行河湖长制，健全水法治体系，加强流域统一治理管理，持续提升水利治理管理能力和水平。

(责编：申佳平、吕骞)

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