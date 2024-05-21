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第四届中日韩三国水资源部长会议召开

2024年05月21日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （欧阳易佳）据水利部消息，5月20日，在第十届世界水论坛期间，水利部部长李国英出席第四届中日韩三国水资源部长会议。

李国英表示，在全球气候变化加剧和人类活动影响等多重作用下，颠覆传统认知的极端天气事件频繁发生，水旱灾害的极端性、反常性、复杂性、不确定性显著增强。中国水利部统筹高质量发展和高水平安全，适度超前建设有韧性的水利基础设施体系，优化水利基础设施布局、结构、功能和系统集成，全面提升国家水安全保障能力。

李国英指出，今年是中日韩合作启动25周年。多年来，中日韩三国水利同行开展了一系列合作交流，举办了多次部长级会议，推动区域水利合作发展，为促进全球水治理作出了积极贡献。

李国英表示，未来希望进一步加强政策对话、科研合作、人才交流，加强极端天气下水旱灾害防御、洪水资源化利用、数字孪生水利等领域的联合研究及成果推广，推动中日韩水资源领域合作成为地区合作典范，为推动实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标作出新的更大贡献。

据悉，本届中日韩三国水资源部长会议由中国水利部牵头举办。会上，中日韩三国水利部门代表共同签署了《中日韩三国水资源部长会议联合声明》。

(责编：申佳平、吕骞)
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