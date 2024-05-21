人民网北京5月21日电 （焦磊、实习生张泊洋）5月21日，商务部电子商务司负责人在介绍我国电子商务发展情况时表示，今年1至4月，我国电商国际合作取得新进展，截至目前，中国已与31个国家建立了双边电商合作机制。

该负责人介绍，今年1至4月，我国电子商务保持较快增速，在提升商务领域数字化水平、促进消费增长、拓展国际合作中发挥积极作用。

加快商务领域数字化进程。商务部贯彻落实关于建设数字中国、发展数字经济的决策部署，制定《数字商务三年行动计划（2024—2026年）》，开展数商强基、数商扩消、数商兴贸、数商兴产、数商开放5项重点行动，细化20条具体举措，全方位提升商务发展数字化、网络化、智能化水平。1-4月全国网上零售额4.41万亿元，同比（下同）增长11.5%，其中实物商品网上零售额3.74万亿元，增长11.1%，占社会消费品零售总额的比重为23.9%，跨境电商出口占货物贸易出口比重稳步提高。

网络消费新增长点持续发力。商务部会同相关部门举办第六届双品网购节，各地围绕数享生活、数贸全球、数智赋能三大主题推出230余场活动，更好满足品牌品质需求，活动期间全国网络零售额增长12.1%。数字、绿色、健康类商品较快增长，1-4月通讯器材、节能家电和体育娱乐用品分别增长20.2%、15.5%和21.6%；服务消费增速快于总体，1-4月商务部重点监测网络服务消费额增长25.1%，其中在线旅游增长77.6%，新中式游、县城游、出境游受青睐；以旧换新政策效应开始显现，4月份家电和家具网络销售额分别增长9.3%和12.2%，较上月加快2.3和3.2个百分点。

电商国际合作取得新进展。中国商务部和塞尔维亚内外贸易部签署电子商务合作谅解备忘录，双方建立电商合作机制，开展联合研究和人员培训，促进地方合作，鼓励企业间合作，促进中小企业与大型平台对接。截至目前，中国已与31个国家建立了双边电商合作机制。上海“丝路电商”合作先行区建设进展良好，38项试点举措中36项启动实施。

(责编：申佳平、吕骞)

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