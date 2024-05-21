原标题：绿色科技赋能美好世界,京东方携手中关村论坛共探科技未来

近日，以“创新：建设更加美好的世界”为主题，2024中关村论坛年会成功举办。在科技创新不断发展的当下，如何建设更加美好的世界？京东方作为2024中关村论坛战略合作伙伴，用“科技创新+绿色发展”的理念与实践给出了答案。

XR沉浸体验空间、弧形LED大屏、电子桌牌、移动智慧屏……众多低碳环保的“黑科技”闪耀会场，这均出自京东方之手，以“屏”为核心的前沿科技创新技术为中关村论坛注入了新活力。

前沿科技的未来离不开绿色可持续发展。作为中关村论坛一直以来秉承的特色理念，“科技办会”成为论坛的亮点之一，多场景、高水平、绿色低碳的科技产品应用纷纷亮相，伴随一幅幅智能生活场景加速落地，一个可持续发展的美好世界就在眼前。

技术驱动 一“技”出而万物生

据市场调查机构Omdia发布的数据，京东方在TV显示屏领域已连续6年出货量位列全球第一。京东方依托自主研发的ADS Pro硬屏解决方案，将液晶显示的画质表现和技术性能推向了全新高度。

目前，ADS Pro已成为笔记本、显示器、平板电脑、电视等中大尺寸产品和全球各大一线终端品牌高端机型的首选，可谓一“技”出而万物生。

2024中关村论坛年会期间，京东方首度举办专场活动“BOE技术策源地活动│ADS Pro专题”。京东方科技集团总裁高文宝表示，作为目前应用最广的硬屏液晶显示技术，ADS Pro高端液晶技术的优点在于接近180度的超广视角和超大色彩保真视角、硬屏触控、自然环境光对比度高、低频闪，并实现高刷新率、高色域、高亮度、极致黑态的画质。

今年第一季度以来，京东方与海信、创维、长虹推出了一系列搭载ADS Pro高端液晶显示技术的智能电视产品。然而，创新引领不会止步于此。高文宝称:“我们希望持续改善画质，并持续践行绿色+科技的发展理念。”

活动期间，京东方发布多项开放课题，聘请多位科技顾问，围绕新型显示、先进工艺、传感器件、物联网创新等领域，覆盖先进材料、算法、仿真、工艺及器件等方向，与伙伴开展紧密合作。

理念引领 绿色融入生产全流程

在今年的中关村论坛年会上，京东方还联合AOC、ASUS、戴尔、机械革命、机械师、联想、雷神、ROG等全球一线品牌带来由ADS Pro赋能的高端旗舰产品，全面展现高刷、高清、高画质、护眼、低蓝光的高端旗舰笔记本、显示器及IoT智能终端解决方案。

ADS Pro通过健康护眼、环保低碳等技术优势，为显示技术的绿色可持续发展带来了新的增长空间。由京东方ADS Pro赋能的高端旗舰产品，在满足超清晰画质、高分辨率的同时大幅度降低功耗，采用可回收材料，应用高透、高光效背光设计，实现终端产品的低碳显示，也向终端消费者传递着更加绿色的生活理念。

“科技创新+绿色发展”理念不仅体现在京东方的技术创新里，同样融入到其企业发展中。作为领先的物联网创新企业，京东方在绿色工厂、绿色管理、绿色产品、绿色供应链四大方面，推动新质生产力发展与产业碳中和目标的全景布局。

目前，京东方4 家工厂已加入科学碳目标倡议组织（SBTi），旗下 16 家工厂均已获得国家级“绿色工厂”称号，同时还将绿色理念融入到产品设计研发、生产制造等阶段，打造绿色、低碳、环保的显示产品。

以2024中关村论坛年会多个会场中使用的京东方电子桌牌为例，通过APP一键批量更新会议信息，提高会议效率的同时贯彻着“无纸化”绿色低碳理念。

合作共赢 共筑携手发展之路

在2024中关村论坛年会会场设置的科技办会体验区，三面长宽各3米的大屏构建而成的XR沉浸式互动体验空间吸引观众纷纷驻足打卡。该空间通过京东方领先的XR显示技术实现虚拟与现实的完美融合，极具新意的互动形式与极富沉浸感的视觉体验，让参会者仿佛置身于一个全新的科幻世界。

值得一提的是，此次京东方成为2024中关村论坛战略合作伙伴，将充分发挥中关村论坛的影响力及京东方的产业引领力。同时，京东方北京城市图书馆智能调光玻璃标杆项目、5inch 星际4K投影光机入选中关村论坛“百项新技术新产品榜单”，尽显科技创新实力。

自京东方科技集团董事长陈炎顺提出“屏之物联”战略以来，京东方始终保持对技术的尊重和对创新的坚持，进一步深化技术策源，与生态伙伴共同推动创新成果的孵化与落地。

高文宝在“BOE技术策源地活动│ADS Pro专题”活动上表示，2024年是京东方面向下一个三十年的开局之年，京东方将携手合作伙伴推进国际化匹配程度、促进技术创新成果转化、注重绿色可持续发展的深度实践，真正实现Powered by BOE，构建竞合生态，共创产业未来。

依托强大的技术实力，京东方将与中关村论坛携手探索前瞻技术与落地场景，不断推动显示技术与物联网技术、数字技术深度融合，让绿色显示赋能美好世界。

(责编：董童、李源)

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