人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

绿色科技赋能美好世界 京东方携手中关村论坛共探科技未来

2024年05月21日18:16 | 来源：中国网
小字号

原标题：绿色科技赋能美好世界,京东方携手中关村论坛共探科技未来

近日，以“创新：建设更加美好的世界”为主题，2024中关村论坛年会成功举办。在科技创新不断发展的当下，如何建设更加美好的世界？京东方作为2024中关村论坛战略合作伙伴，用“科技创新+绿色发展”的理念与实践给出了答案。

XR沉浸体验空间、弧形LED大屏、电子桌牌、移动智慧屏……众多低碳环保的“黑科技”闪耀会场，这均出自京东方之手，以“屏”为核心的前沿科技创新技术为中关村论坛注入了新活力。

前沿科技的未来离不开绿色可持续发展。作为中关村论坛一直以来秉承的特色理念，“科技办会”成为论坛的亮点之一，多场景、高水平、绿色低碳的科技产品应用纷纷亮相，伴随一幅幅智能生活场景加速落地，一个可持续发展的美好世界就在眼前。

技术驱动 一“技”出而万物生

据市场调查机构Omdia发布的数据，京东方在TV显示屏领域已连续6年出货量位列全球第一。京东方依托自主研发的ADS Pro硬屏解决方案，将液晶显示的画质表现和技术性能推向了全新高度。

目前，ADS Pro已成为笔记本、显示器、平板电脑、电视等中大尺寸产品和全球各大一线终端品牌高端机型的首选，可谓一“技”出而万物生。

2024中关村论坛年会期间，京东方首度举办专场活动“BOE技术策源地活动│ADS Pro专题”。京东方科技集团总裁高文宝表示，作为目前应用最广的硬屏液晶显示技术，ADS Pro高端液晶技术的优点在于接近180度的超广视角和超大色彩保真视角、硬屏触控、自然环境光对比度高、低频闪，并实现高刷新率、高色域、高亮度、极致黑态的画质。

今年第一季度以来，京东方与海信、创维、长虹推出了一系列搭载ADS Pro高端液晶显示技术的智能电视产品。然而，创新引领不会止步于此。高文宝称:“我们希望持续改善画质，并持续践行绿色+科技的发展理念。”

活动期间，京东方发布多项开放课题，聘请多位科技顾问，围绕新型显示、先进工艺、传感器件、物联网创新等领域，覆盖先进材料、算法、仿真、工艺及器件等方向，与伙伴开展紧密合作。

理念引领 绿色融入生产全流程

在今年的中关村论坛年会上，京东方还联合AOC、ASUS、戴尔、机械革命、机械师、联想、雷神、ROG等全球一线品牌带来由ADS Pro赋能的高端旗舰产品，全面展现高刷、高清、高画质、护眼、低蓝光的高端旗舰笔记本、显示器及IoT智能终端解决方案。

ADS Pro通过健康护眼、环保低碳等技术优势，为显示技术的绿色可持续发展带来了新的增长空间。由京东方ADS Pro赋能的高端旗舰产品，在满足超清晰画质、高分辨率的同时大幅度降低功耗，采用可回收材料，应用高透、高光效背光设计，实现终端产品的低碳显示，也向终端消费者传递着更加绿色的生活理念。

“科技创新+绿色发展”理念不仅体现在京东方的技术创新里，同样融入到其企业发展中。作为领先的物联网创新企业，京东方在绿色工厂、绿色管理、绿色产品、绿色供应链四大方面，推动新质生产力发展与产业碳中和目标的全景布局。

目前，京东方4 家工厂已加入科学碳目标倡议组织（SBTi），旗下 16 家工厂均已获得国家级“绿色工厂”称号，同时还将绿色理念融入到产品设计研发、生产制造等阶段，打造绿色、低碳、环保的显示产品。

以2024中关村论坛年会多个会场中使用的京东方电子桌牌为例，通过APP一键批量更新会议信息，提高会议效率的同时贯彻着“无纸化”绿色低碳理念。

合作共赢 共筑携手发展之路

在2024中关村论坛年会会场设置的科技办会体验区，三面长宽各3米的大屏构建而成的XR沉浸式互动体验空间吸引观众纷纷驻足打卡。该空间通过京东方领先的XR显示技术实现虚拟与现实的完美融合，极具新意的互动形式与极富沉浸感的视觉体验，让参会者仿佛置身于一个全新的科幻世界。

值得一提的是，此次京东方成为2024中关村论坛战略合作伙伴，将充分发挥中关村论坛的影响力及京东方的产业引领力。同时，京东方北京城市图书馆智能调光玻璃标杆项目、5inch 星际4K投影光机入选中关村论坛“百项新技术新产品榜单”，尽显科技创新实力。

自京东方科技集团董事长陈炎顺提出“屏之物联”战略以来，京东方始终保持对技术的尊重和对创新的坚持，进一步深化技术策源，与生态伙伴共同推动创新成果的孵化与落地。

高文宝在“BOE技术策源地活动│ADS Pro专题”活动上表示，2024年是京东方面向下一个三十年的开局之年，京东方将携手合作伙伴推进国际化匹配程度、促进技术创新成果转化、注重绿色可持续发展的深度实践，真正实现Powered by BOE，构建竞合生态，共创产业未来。

依托强大的技术实力，京东方将与中关村论坛携手探索前瞻技术与落地场景，不断推动显示技术与物联网技术、数字技术深度融合，让绿色显示赋能美好世界。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
促文旅重在抓人心 推进中国式现代化湖北实践走深走实
　　湖北省文化和旅游厅党组书记、厅长李述永。受访者供图 改革开放特别是党的十八大以来，我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地。…
净利润13亿 理想汽车发布2024年第一季度财报
　　人民网北京5月21日电 （记者栗翘楚）近日，理想汽车公布2024年第一季度财报。财报显示，今年第一季度理想交付量为80400辆，同比增长52.9%；总收入为256亿元，同比增长36.4%；经调整净利润为13亿元（扣除股权激励费用），毛利率为20.6%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部