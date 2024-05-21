新华社北京5月21日电 题：促进各方面政策形成组合效应——国家发展改革委回应当前经济热点问题

新华社记者陈炜伟、严赋憬

如何进一步促进制造业恢复发展？宏观政策怎样统筹协调、形成合力？如何推进大规模设备更新和消费品以旧换新？国家发展改革委21日举行新闻发布会，回应了当前经济运行中的热点问题。

制造业将保持恢复发展、结构优化的态势

制造业PMI是反映制造业发展的重要“晴雨表”。3月份和4月份，我国制造业PMI均位于50%以上的扩张区间。

国家发展改革委新闻发言人李超分析，这反映出随着宏观政策效应持续显现，工业生产稳定增长，企业效益有所改善，景气水平和企业预期持续向好。

“总的看，我国制造业将继续保持恢复发展、结构优化的态势。”李超说，国家发展改革委将加快培育新质生产力，切实提高制造业发展质效。要扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费，加大力度培育打造消费新场景新业态等新增长点；深入实施制造业核心竞争力提升行动计划，引导企业应用先进适用技术改造升级，不断提升制造业高端化、智能化、绿色化水平。

设备更新和消费品以旧换新需求正持续释放

大规模设备更新和消费品以旧换新政策社会广泛关注。

李超介绍，国家发展改革委会同有关部门制定落实相关行动方案和政策举措，加大中央投资对设备更新和循环利用项目的支持力度，明确汽车以旧换新补贴政策，设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款。同时，北京等27个省市印发落实方案，因地制宜出台制造业贷款贴息、以旧换新补贴、消费券等支持政策。在各方共同努力下，设备更新和消费品以旧换新需求正持续释放。

“推动设备更新、消费品以旧换新要坚持市场为主、政府引导。”李超分析，不少民营企业在研发、生产、销售等方面具备优势，有能力、有条件、也有意愿参与大规模设备更新和消费品以旧换新。据有关方面不完全统计，部分家电企业、汽车企业已公布的以旧换新补贴计划金额超过150亿元；多家电商平台与生产企业合作投入超过100亿元开展以旧换新促销活动。

李超表示，国家发展改革委将抓紧建立设备更新和消费品以旧换新工作机制，会同有关部门持续完善并推动落实“1+N”政策体系，充分发挥经营主体作用，引导全社会共同投入，更加全面深入参与设备更新和消费品以旧换新。

推动增发国债项目6月底前全部开工

去年我国增发1万亿元国债，专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。

李超介绍，相关资金已于今年2月前全部下达各地方。增发国债项目进展总体顺利，各地正在抓紧推动项目开工建设。截至目前，在已落地的1.5万个项目中，已开工建设的约1.1万个，开工率超过70%，特别是灾后恢复重建项目总体进展较快。

她表示，国家发展改革委积极推动增发国债项目于今年6月底前全部开工建设，特别是推动加快防汛、水毁等项目建设进度，确保重点恢复重建工程在今年汛期前建成并投入使用。

促进各方面政策形成组合效应

开展宏观政策取向一致性评估，是加强宏观政策统筹协调的重要手段。李超介绍，按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委牵头开展这项工作，对各部门出台有关政策文件与宏观政策取向的一致性进行综合评估，确保各项政策同向发力、形成合力。

李超说，针对拟出台的各项政策，根据年度宏观政策取向，科学精准评估各类政策的直接和间接影响。对受理接受评估的政策，严格按照评估程序征求意见、研究论证、沟通协调，推动各部门根据评估意见不断调整完善政策。此外，推动相关方面在政策制定、出台、落实、调整等各个阶段都要保持与宏观政策取向的一致性，促进政策最终效果符合党中央决策意图。

“下一步，我们将持续提升评估工作的质量效率，创新完善评估方式方法，强化政策协调和工作协同，促进各方面政策形成组合效应，更好服务经济高质量发展。”她说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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