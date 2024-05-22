本报北京5月21日电 （记者谷业凯、孙海天）21日上午，位于海南省昌江黎族自治县的全球首个陆上商用模块式小型核反应堆“玲龙一号”的主控室正式启动，标志着“玲龙一号”的系统设备进入安装高峰期。

主控室相当于核电站的“大脑”，是核电站系统和设备的监视和控制中心。随着“玲龙一号”数字化控制系统网络开始搭建并投用，在主控室内，安装调试人员正通过各种监测设备获得核电站区域内设备和系统运行情况，并根据这些信息对区域内的设备、系统发出恰当的操作和指令。

“玲龙一号”是继“华龙一号”后我国核电自主创新的又一重大成果，预计2026年建成。建成投运后每年发电量可达10亿度，可满足海南50多万户家庭用电需求。同时，每年可减少二氧化碳排放量约88万吨，相当于一年植树750万棵。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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