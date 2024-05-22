本报记者 汪文正

财政部日前公布的数据显示，今年前4个月，全国一般公共预算收入可比增长2%左右，保持恢复性增长态势；全国一般公共预算支出同比增长3.5%，完成预算的31.3%。

如何看待前4个月财政收支运行情况？转移支付预算下达的进度如何？地方政府专项债券发行使用情况如何？财政怎样继续支持科技创新？5月21日，财政部有关负责人就相关问题答记者问。

财政收入恢复性增长

今年以来，全国财政收入保持恢复性增长态势。1—4月，全国一般公共预算收入80926亿元，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右。

从税收收入看，1—4月，全国税收收入在扣除特殊因素影响后，可比增长0.5%左右。其中，国内消费税增长8.3%，主要是卷烟、酒、成品油等消费品产销增长。进口货物增值税、消费税增长1%。企业所得税增长0.9%，主要是工业企业利润增长带动。出口退税8101亿元，同比多退1280亿元，增长18.8%，有力支持外贸出口增长。

转移支付是地方财力的重要来源。今年，中央财政对地方转移支付保持一定规模，安排10.2万亿元，剔除上年和今年一次性因素后同口径增长4.1%。财政部有关负责人介绍，全国人大批准2024年中央预算后，财政部及时组织做好预算批复下达工作。截至4月上旬，中央对地方转移支付已下达8.68万亿元，占年初预算的85.1%；一般性转移支付和共同财政事权转移支付中，具备条件的项目资金已全部下达完毕。

在强化预算执行约束方面，财政部有关负责人表示，将严格执行全国人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，严禁无预算、超预算列支，严控执行中出台新的增支政策和预算追加事项；坚持党政机关过紧日子不动摇，强化“三公”经费预算管理，严控一般性支出；加强部门预算管理，健全项目全生命周期管理，加大项目评审力度，全面推进支出标准体系建设；加强绩效运行监控，强化监控结果应用，推动预算绩效管理提质增效；完善预算管理一体化系统，确保财政资金规范安全使用。

重点领域支出有保障

财政部有关负责人介绍，今年1—4月，各级财政部门加强财政资源统筹，加快预算下达和增发国债资金使用，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障。同时，优化财政支出结构，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，集中财力办大事。“前4月，全国一般公共预算支出89483亿元，同比增长3.5%，增幅比一季度提高0.6个百分点。全国一般公共预算支出完成预算的31.3%，高于近3年的平均水平。”该负责人说。

看各主要支出领域，1—4月，社会保障和就业支出15702亿元，增长3.8%；教育支出13485亿元，增长3.1%；城乡社区支出6886亿元，增长11.5%；农林水支出6735亿元，增长12.7%；住房保障支出2656亿元，增长7.8%。重点领域支出得到有效保障。

在地方政府专项债券发行使用方面，1—4月，各地在提前下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券7164亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等国家确定的重点领域建设，推动一大批惠民生、补短板、强弱项的项目建设实施，对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

加力支持科技创新

2024年，中央本级科技经费预算3708.3亿元，比上年增长10%。财政部有关负责人介绍，今年财政部加强科技任务与经费统筹，调整优化支出结构，突出支持重点，强化绩效管理，提升科技投入效能。

一是支持加强基础研究。财政部加大基础研究、应用基础研究和前沿研究投入力度，2024年安排中央本级基础研究支出980亿元，增长13.1%，支持提升原始创新能力。

二是支持加快实施国家科技重大项目，包括保障打赢关键核心技术攻坚战、支持布局实施一批国家科技重大项目等。

三是支持强化国家战略科技力量。强化对国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学等国家战略科技力量的稳定支持，支持培养造就更多战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才。

此外，今年财政部还将实施科技创新专项担保计划，通过提高国家融资担保基金对科技创新类中小企业的风险分担和补偿力度，引导银行和各级政府性融资担保机构加强对科技创新类中小企业融资支持，助力实施创新驱动发展战略。

“政府性融资担保是破解企业融资难融资贵问题的重要手段和关键环节，近年来在支持小微企业和‘三农’主体融资增信方面发挥了积极作用。”该负责人表示，这一计划将撬动更多金融资源投向科技创新领域，为实现高水平科技自立自强、加快形成新质生产力、促进经济高质量发展提供有力支撑。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经