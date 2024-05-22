本报记者 程远州 孙 振

从只有两三个人的创业团队，到融资近3亿元、员工近200人的高新科技公司；从在《自然》杂志上发表论文，到产品销往全球市场……森瑞斯生物科技（深圳）有限公司从广东深圳光明科学城起步，不到5年时间，就发展成为估值超10亿元的合成生物产业“创业新星”。

“这一栋楼里，不仅能完成基础研究‘从0到1’的技术研发，还能实现‘从1到10’的成果转化，不远处还有‘从10到N’的产业化园区。”带着记者参观深圳市工程生物产业创新中心，森瑞斯生物联合创始人罗小舟说，“完整的产业科技创新链条是我们的最大优势。”

2018年10月，习近平总书记在广东考察时指出：“要有志气和骨气加快增强自主创新能力和实力”。2023年4月，习近平总书记在广东考察时强调：“要强化企业主体地位，推进创新链产业链资金链人才链深度融合，不断提高科技成果转化和产业化水平，打造具有全球影响力的产业科技创新中心。”

作为粤港澳大湾区综合性国家科学中心先行启动区，光明科学城锚定打造强化基础研究原始创新的“策源地”，以及科技成果高效转化的“试验田”。近年来，当地依托陆续建设的一批重大科技创新载体，设立工程和技术创新中心，构建“楼上楼下”创新创业综合体，形成“科研—转化—产业”的全链条企业培育模式，推动一批“科研之花”结出“产业之果”。

走进深圳市工程生物产业创新中心，一楼展示厅陈列着森瑞斯生物、邦泰生物、赛特罗生物等合成生物企业的最新产品。“我们以科研服务产业，以产业反哺科研，实现边研究、边产出、边应用的模式。”中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所产业创新与转化中心主任罗巍介绍，在这里，“楼上”科研人员开展原始创新，支撑产业进行关键核心技术攻关，“楼下”孵化器企业聚集，对原始创新进行工程技术开发和中试转化，推动科技成果沿途转化，进而实现产业化。

“楼上楼下串个门，可能一个创意就被激发，一个转化堵点就被打通，极大缩短了科研成果转化的周期。”罗巍说。

在这栋楼里，罗小舟既是深圳先进院合成所的研究员，也是创业者。深圳先进院以技术入股的方式将科研成果转移给森瑞斯生物，双方成立联合实验室，研究资源共享、研发人才共用，推进创新链产业链资金链人才链深度融合。

去年11月启动试运行的大科学装置——合成生物研究重大科技基础设施，给企业发展带来更多底气。森瑞斯生物今年投向市场的新产品，就是使用大科学装置的自动化功能岛完成了高通量的酶的定向进化实验，并拥有了量产的能力。

为促进合成生物产业发展，光明科学城出台专项政策，成立15亿元规模的产业引导基金，建设专业产业园区，构建起较为完备的产业生态。当地合成生物产业从无到有、集聚成势：短短几年，已集聚合成生物企业超90家，总估值约270亿元。

在光明科学城，围绕陆续落地建设的脑解析与脑模拟大科学装置、材料基因组设施、深圳医学科学院等24个重大科技创新载体，“楼上楼下”创新创业综合体的模式正在被大力推广，并因地制宜地演变出“左邻右舍”“中心创新、周边创业”等多种创新生态。

依托脑解析与脑模拟重大科技基础设施，中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所研究员蔚鹏飞团队研发的无创脑机接口设备技术趋于成熟，以技术入股的方式成立深圳中科华意科技有限公司，入驻不远处的深圳市脑科学技术产业创新中心。

“高水平科研和临床研究机构、上下游企业以及专业的投融资机构在这里交错布局，形成一个脑科学创新联合体，研究者和创业者成了‘左邻右舍’，帮助初创企业快速成长。”蔚鹏飞介绍，随着规模壮大，中科华意科技有限公司已从创新中心“毕业”，搬入位于光明云谷的脑科学与类脑智能产业园。目前，中国科学院深圳先进技术研究院孵化的脑科学相关企业已达到14家，总估值超22亿元。

“广东在推动科技与产业深度融合的过程中，前瞻布局了生物制造产业。我们建成了全球顶尖的合成生物科技基础设施，打造了生物制造的创新服务平台，培育了一批生物制造的‘新物种’企业。近3年全国每两家合成生物公司中就有1家落户广东。”广东省发展改革委负责人表示。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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