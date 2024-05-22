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港珠澳大桥出入境旅客今年已超过一千万人次（新数据 新看点）

2024年05月22日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报珠海5月21日电  （记者贺林平）随着粤港澳大湾区建设深入推进，今年以来，经港珠澳大桥出入境客流持续快速增长。珠海边检总站港珠澳大桥边检站数据显示：今年1月1日至5月21日9时40分，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境旅客超1000万人次，同比增长达127.7%；相比去年，提前4个月实现客流超千万人次。

　　持续增多的“北上”港澳地区旅客成为推动口岸客流快速增长的主要因素。今年以来，经口岸出入境的港澳地区旅客达602.5万人次，同比增长126.3%，占口岸客流总量的60.4%。内地赴港澳游同样火热，持港澳旅游签注往来的内地旅客超过190万人次，同比增长130%。

　　周末及节假日期间，口岸日均客流、车流分别达到6.1万人次、1.61万辆次，分别是平日的1.5倍、1.3倍；单日最高客流、车流分别超14.4万人次、1.95万辆次。

　　随着国家移民管理局便利外籍人员来华5项措施施行以及对外免签国家范围扩大，今年以来，已有超15.8万人次外籍旅客经港珠澳大桥入出内地进行商务交流、旅游观光等，同比增长412.6%。

　　为应对快速增长的客流车流，港珠澳大桥边检站密切监测口岸流量，提前开足查验通道，确保客流高峰时段及时削峰、动态削峰，最大限度提升通关效率，为旅客提供通行便利，全力保障口岸通关安全顺畅。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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