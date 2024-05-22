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新疆完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略

坚持紧贴民生推动高质量发展（推动高质量发展·权威发布）

本报记者 杨明方 李亚楠
2024年05月22日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月21日上午，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，新疆维吾尔自治区有关负责同志围绕“以高质量发展新成效扎实推进中国式现代化新疆实践”介绍了相关情况。

　　“以习近平同志为核心的党中央高度重视新疆工作。2022、2023年习近平总书记连续两年来到新疆，发表重要讲话、作出重要指示，为新疆工作指引航向、擘画蓝图。”新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜说，要完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢把握新疆在国家全局中的战略定位，统筹发展和安全、开放和稳定，坚持紧贴民生推动高质量发展。2023年，新疆地区生产总值、投资、消费、进出口、财政、居民收入等6项指标增速居全国前列，是近年来新疆经济社会发展质效最好的一年。

　　构建现代化产业体系

　　艾尔肯·吐尼亚孜介绍，新疆立足资源禀赋和产业基础，加快油气、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、战略性新兴产业等产业集群建设，一二三产融合发展的产业体系日趋完善。

　　巩固提升优势产业，做好油、气、煤大文章。新疆油气生产当量连续3年居全国首位，塔里木油田钻出了万米直井，煤制天然气产能约占全国的45%，在哈密开建直接液化煤制油项目，“煤田上造油田”正在逐步实现。

　　培育壮大新兴产业，开辟清洁能源新赛道。新疆全面布局风光产业链，2023年太阳能、风能发电量分别占全国的4.6%和7.3%。风电光伏等新能源装机规模超过7000万千瓦，占总装机的近一半。

　　改造升级传统产业，激发绿色低碳新动能。新疆全力推进工业强基增效和转型升级，越来越多的低碳工厂、零碳工厂拔地而起，产业结构持续优化。

　　艾尔肯·吐尼亚孜说，新疆将加快数字化、智能化转型，大力支持企业引入新技术、新模式，推动设备更新和工艺升级，不断提高制造业的“含金量”“含绿量”“含智量”。

　　扩大高水平对外开放

　　新疆维吾尔自治区党委常委、自治区常务副主席陈伟俊介绍，随着国家向西开放和“一带一路”核心区建设的深入推进，新疆已经从相对封闭的内陆变成对外开放的前沿，成为向西开放的重要门户。新疆进出口贸易额2022年突破2000亿元、2023年达3573亿元，从1000亿元到2000亿元用了15年时间，从2000亿元到3000亿元只用了一年时间。

　　目前，新疆与周边国家和地区的常态化合作机制有8项，经贸领域“朋友圈”不断扩大。开通双边国际道路运输线路118条，霍尔果斯和阿拉山口口岸跨境铁路过货能力大幅提升，中哈第三条跨境铁路“阿亚古兹—塔城”开工建设，中吉别迭里口岸将于年内实现通关。现有18个国务院批复的正式对外开放口岸，有14类56个国家级重点开放平台、产业发展平台。

　　艾尔肯·吐尼亚孜说，新疆全面启动建设中国（新疆）自由贸易试验区，对外开放实现历史性突破。近两年，新疆进出口总额分别增长57%、45.9%，经新疆出境的中欧（中亚）班列占全国六成以上，新疆“天山号”班列常态化运行，开放的大门越开越大。

　　着力保障和改善民生

　　新疆持续关注教育、就业、医疗、住房等群众关心的事情，解决了许多急难愁盼问题。

　　持续加大教育资源投入。平均每102个幼儿拥有1所幼儿园，每783个小学生拥有1所小学，高中阶段毛入学率达98.25%。南疆城乡从幼儿园到高中实现了15年免费教育。

　　抓好就业这个最大的民生工程、民心工程、根基工程。新疆全面帮扶就业困难人员，一人一策、精准施策。2023年实现城镇新增就业48.22万人。

　　将优质医疗资源下沉到基层。覆盖城乡的医疗卫生服务网络基本建立，现在新疆每个村都有标准化卫生室，县级医院都能实现远程医疗，实现了“小病不出村、常见病不出乡镇、大病不出县”。

　　持续改善群众住房条件。累计建成270万套农村抗震安居房，1100多万农牧民搬进新家。

　　“我们把财政支出的75%以上用于保障和改善民生，推动发展成果持续惠及民生、凝聚人心。”艾尔肯·吐尼亚孜说，群众需求在哪里，我们的工作重点就在哪里，切实让各族群众更充分地享受发展成果。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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